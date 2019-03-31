Граждане Украины выбирают президента в Нью-Йорке

В Нью-Йорке открылся избирательный участок, на котором граждане Украины, проживающие, работающие или находящиеся временно в США, могут отдать свой голос за одного из кандидатов на пост президента своей страны. Он расположился в генконсульстве Украины, занимающим одно из зданий на манхэттенской Ист 49-й улице, неподалеку от штаб-квартиры ООН.

Нью-йоркская полиция выставила рядом с генконсульством несколько своих постов и поставила заграждения.

Ближе к полудню людей рядом с участком было немного. Нет ажиотажа и со стороны прессы.

На вопросы «КП» согласились ответить несколько человек, уже принявших участие в голосовании:

«Не могла не прийти. Хотя живу в США уже больше 15-и лет. В Украине у меня много родственников и друзей, я сама почти каждый год там бываю. Отдала свой голос за Зеленского. Связываю с ним много надежд: молодой, перспективный, талантливый. Да, пусть и новичок в политике. Но сейчас такие и нужны», - рассказала Людмила, 45 лет, постоянно проживающая в Нью-Йорке.

«Вчера вечером прилетел из Полтавы и вот, по сути дела, сразу сюда. Не буду говорить за кого проголосовал. Хотя могу одну деталь: не за женщину», - поделился Аркадий, 61 год, приехавший в Бруклин навестить сына.

За пределами Украины избирательные участки открылись в разных странах. Первыми проголосовали граждане Украины в дипмиссии своей страны, расположенной в Австралии.

Ожидается, что пару тысяч избирательных бюллетеней опустят в урны граждане Украины, проживающие в Израиле. Именно выходцы из Украины представляют в процентном соотношении наибольшую часть русскоговорящих израильтян. Но погода - разразившаяся весенняя буря с сильным дождем - может снизить явку.

КСТАТИ

Зеленский пообещал не призывать к майдану, а Тимошенко перевела стрелки

В день выборов Киев преобразился – улицы вымыли и вычистили, просто праздник какой-то. Агитпалатки с улиц исчезли еще накануне – день тишины. Но скрытая агитация продолжалась. «Думай» - призывали развешанные по всему городу бардовые билборды. В них с первого взгляда угадывался Петр Порошенко, на таком фоне размещалась ранее его реклама «Кандидатов много президент один». А рядом сине-желтый в цвета украинского флага билборд «Зминюй» (изменяй, - Ред). Эту цветовую гамму использовала Тимошенко. Формально вроде бы закон не нарушен, а на мозги людям капают. (подробности)