Дмитрий Гордон - из Киева: Порошенко и во втором туре наберет свои 14 - 16 процентов. А с Зеленским объединится Тимошенко

-...Дмитрий, смотрите - а сначала же не было такой явки у вас там на выборах... Откуда она взялась? То - до 46 процентов не дотягивали, а потом сразу - за 60. Вроде с Донбасса никто не приехал голосовать - пограничные переходы были пустые...

- Не знаю, как где, но в Киеве настолько много людей было, что просто такого никто не помнит. Очень много людей, очереди, давка.

- Может, давка из-за того, что длинные бюллетени – по 80 сантиметров?

- Нет, реально очень много людей. Небывало много.

- С вашим проницательным умом, - вы не считаете, что кто-то чего-то с явкой сделал?

- Нет, я пока этого не вижу. Если бы это было, я бы первый об этом сказал. Пока не вижу.

- Как только узнаете, мне позвоните.

- Обязательно.

- Вот Зеленский вышел во второй тур. И - Порошенко. Как они с Россией будут себя вести? У вас тоже, наверное, душа болит? Я просто слежу за вашими заявлениями последних двух лет.

- Спасибо. Я думаю, что победить должен Зеленский, вокруг которого объединятся проукраинские силы в лице Тимошенко, Смешко и Гриценко. Вот эта конфигурация будет решающей во время второго тура.

Остальное – дело времени. Это мое мнение. Я могу ошибиться, конечно. Хотя я редко ошибаюсь. Но мне представляется - что будет таким образом.

- Что вы можете сделать, чтобы так оно все и было?

- Все, что смогу. А смогу многое.

- Второй тур у вас будет 22 апреля, и вот - до дня рождения Владимира Ильича Ленина, - таким образом будет все развиваться?

- Думаю, да.

Порошенко наберет свой процент, но их не хватит для поеды на выборах.Фото: REUTERS

- А не пойдет ли Порошенко на отмену выборов, да что угодно может сделать...

- Нет. Я считаю, что Порошенко ничего не сможет сделать ни с отменой, ни с прочими движениями. Потому что - ему это не даст сделать мировое сообщество и внутриукраинская ситуация.

Я бы даже сказал так: во-первых - внутриукраинская ситуация, а во-вторых – мировое сообщество.

Он наберет свои 15 процентов, или 14, или 16, мы посмотрим. Это означает одно. Он сегодня реально не имеет цивилизованного большинства. И идти на какие-то шаги, учитывая, что другие люди набрали столько процентов, он не сможет.

- Скажите, у вас нет Зеленского телефона случайно

- Ну, есть, но я не могу давать. Он просил не давать - не могу, к сожалению

- Скажите - для меня, он разрешит.

- Ну, если что - я вам перезвоню тогда...

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