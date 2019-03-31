Игорь Стрелков: «Запад не даст прекратить войну ни Зеленскому, ни Порошенко»

По предварительным итогам, Украину ждет второй тур президентской гонки. Петр Порошенко против Владимира Зеленского. Но, как сказал радио «КП» экс-министр обороны ДНР, никто из них не в силах прекратить войну в Донбассе.

- Никто не даст Киеву прекратить войну. Киевская власть – это инструмент, сказал Стрелков «Комсомолке». - Их не для того привели к власти в 2014 году, чтобы они имели собственную волю и собственные силы. Уверен, что Порошенко очень циничный товарищ, если бы Порошенко действительно имел свободу воли, может быть, даже он бы прекратил бы эту войну. Тем более, на фоне разгрома осенью 2014 года или там в поражении под Дебальцево. Но он мало что решает в данном вопросе. В составе украинской власти есть неприкасаемые люди, которые являются просто плоть от плоти той хунты, тот же Аваков, допустим, которые в случае, если политики попытаются вильнуть хвостом, они их поставят на место достаточно быстро. Поэтому ни Зеленский, ни Юля не прекратят войну.

Он уверен, что ситуация в лучшем случае останется на том же уровне.

- Из трех наиболее вероятных кандидатов – Порошенко, Зеленский и Тимошенко – в лучшем случае после выборов ситуация останется на том же уровне. В качестве язвы, которая ослабляет Россию. Для наших «дорогих» американских партнеров это тоже часть России и им гражданская война внутри России просто подарок , - считает Стрелков.

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