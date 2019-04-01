Вадим Карасев - из Киева: Я бы поостерегся утверждать, что у Зеленского - победа уже в кармане

- Вадим Юрьевич, прежде всего возникает вопрос: почему так явка подскочила? Нет подозрений, что…

- Тут две причины. Люди возвращались с дач, теплая погода. Не все утром голосовали.

Есть и подозрение, что сделано так, чтобы увеличить явку, например, в некоторых регионах в свою пользу. Я не исключаю и такое объяснение.

Но и объяснение, согласно которому люди просто приезжали с дач или в церковь ходили с утра на Западной Украине, а потом только шли голосовать, - тоже вполне реалистичное.

- Во второй тур вышли Порошенко и Зеленский. Дальше - как? Кто победит? Некоторые предрекают победу Зеленскому...

- Я бы не сказал, что уже точно побеждает Зеленский. Все будет зависеть от того, какой разрыв будет.

В 1994 году, в первом туре, выиграл Кравчук, разница была 7 %. В конечном итоге - финал выиграл Кучма, и он стал президентом.

Посмотрим, какой будет сейчас разрыв. Если он будет больше 10 %, трудно будет Порошенко нагнать Зеленского. Хотя, зная его…

- Вы думаете, он выиграет?

- Я не исключаю такое. Зная его возможности, настроенность на победу. Он играет на результат.

А Зеленский пока неопытный политик. Пока это - голоса протеста. Три недели между первым и вторым туром – это почти отдельная избирательная кампания.

- А если к дню рождения Ленина объединятся с Зеленским Юлия Владимировна и все остальные?

- Такой вариант может быть.

Но таких автоматических перетоков тоже может и не быть. Потому что - так называемый патриотический электорат есть у Гриценко, есть у Тимошенко, есть у других кандидатов. И Порошенко может их просто переубедить, вопреки воле или вопреки мнению Тимошенко, Гриценко и ряда других, переубедить, что надо голосовать за него.

Он все-таки поставил на эту патриотическую карту, и она приносит ему успех. На мизере играет, но во второй тур он попадает.

Так что - я бы сегодня поостерегся утверждать, что у Зеленского победа в кармане. Посмотрим разницу между его результатом и результатом Порошенко в первом туре. А затем посмотрим, какие будут дальше действия Порошенко и Зеленского. Зеленскому трудно удержать победу, он уже победил, он может расслабиться. Он неопытный политик и может посчитать, что все дело сделано. А Порошенко это все может придать сил и вдохновения. Настрой увеличить. Поэтому пока я бы не говорил однозначно, что Зеленский победит.

- А с Россией как вы будете? С Порошенко ли, с Зеленским...

- Вопрос сложный. Но знаю одно, что для России Порошенко понятен. Зеленский - слишком непонятен. Поэтому тоже говорить, что победа Зеленского – это плюс для нормализации отношений, а победа Порошенко – это минус... Я бы пока не стал.

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