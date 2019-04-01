Сильно похудевшая певица Линда произвела фурор на подиуме

Певица Линда вышла на подиум. Артистка своим появлением произвела фурор. Она сильно похудела и выглядела прекрасно.

Линда в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia представила результат коллаборации с дизайнерами Московского художественно-промышленного института. Звезда появилась на подиуме в кожаном мини-платье.

elena_iwanna Линда стала специальным гостем показа

Во время дефиле прозвучала новая композиция Линды "Положи меня рядом", а затем в Манеже прошла презентация психоделического клипа. Он снят по старым технологиям с использованием кинопленки. Сочетаются черно-белая и цветная съемка, пленка с эффектом пузырей.

Линда появилась на подиуме в кожаном мини-платье.Фото: РИА Новости

lindageyman Появление Линды на подиуме произвело эффект разорвавшейся бомбы

В клипе нашло отражение увлечение Линды японским искусством шибари. Помимо певицы в кадре появляются еще две девушки, а также более 50 бабочек.

"Делитесь впечатлениями, отмечайте меня на фото, несите искусство для всех, кто пропустил это событие", - коротко подписала Линда одну из фотографий с показа.

Линда "Положи меня рядом".Премьера, 2019

В ответ подписчики забросали артистку комплиментами: "Линда! Ты красавица!", "Самая лучшая!, "Какая замечательная премьера и показ! ", "Браво. Безупречный выход", "Положи меня рядом" - просто космическая песня какая-то", "Выход - огонь", "Линда, вы самая красивая и бесконечно талантливая, многогранная, уникальная и просто очаровательная", "Какая стройная", "Линда как всегда потрясающая, обворожительна и загадочна. Загадочна для всех", "Самая единственная на сцене Браво и море цветов к ее ногам", "Вообще огонь. Я не могу насмотреться! Какая Лин красивая стройная! Завораживает !".