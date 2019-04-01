Анна Герман: Эти президентские выборы оппозиция на Украине уже упустила. Но в сентябре ещё будут парламентские, где она сможет сплотиться

- Анна, судя по предварительным итогам первого тура президентских выборов на Украине, пока все ваши прогнозы сбываются.

- Экзитполы показывают, что мы с вами правильно считаем. Даже при том, что мы с вами прогнозировали такой ход событий, для меня было неожиданным, что Юлия будет третьей. И еще один приятный сюрприз, что Бойко все-таки идет очень уверенно. Если бы оппозиция была объединена, если бы они не раскололись, сегодня Бойко был бы во втором туре. Это упущенный шанс.

- Может, еще не поздно?

- Надо очень много работать. И тут Россия тоже должна помочь, чтобы объединить всех людей, которые имеют влияние на востоке.

Все те люди, которые рассорились, они должны опять работать вместе. Тогда результат на парламентских выборах будет очень серьезный. И тогда мы могли бы изменить ход событий.

У двух кандидатов – Зеленского и Порошенко, кто бы ни победил, я не вижу разницы в стратегии.

И я не вижу человека, который бы сказал, что Украина возвращается к нейтральному статусу, что многовекторность украинской политики будет возвращена.

А это - единственный выход из сложившейся ситуации. Нам будут важны новые парламентские выборы. Нам так нужно, чтобы оппозиция дала сигнал народу.

Люди, которые разочаровались в оппозиции, пошли к Зеленскому. Они вернутся, если получат от оппозиции мощный сигнал о том, что мы вместе, что мы сумели преодолеть разногласия, что мы объединились.

Многие говорят, что надо идти разными колоннами, а там объединиться. Нет, сегодня народ ждет сигнала, он ждет силу – уверенную, мощную и единую.

Если мы сможем это сделать, для Украины есть какой-то смысл бороться за парламентские выборы. И есть надежда на то, что мы можем изменить будущее.

Если мы сейчас упустим этот последний шанс, как мы упустили президентские выборы, - мы уже никогда не вернем Украину на нормальный путь развития.

- Вы же видите, какие технологии отработали... Особенно - с явкой, которая вдруг - "резко подскочила вверх"...

- А мы на что надеялись? Что будут ждать, когда мы победим? Надо быть готовым к разным сценариям. Надо иметь лучшие технологии, надо быть сильнее и лучше.

Тут никто никого жалеть не будет. Тут борьба не за жизнь, а за смерть.

Власть понимает, что будет с ней, если она сейчас проиграет. Но еще больше она боится парламентских выборов в сентябре. Нам уже надо думать об этих выборах. Вы должны нам помочь.

- А как мы поможем?

- Все люди, которые хотят добра Украине, - сделайте все, чтобы оппозиция не была рассорена, чтобы они не рвали в клочья электоральное одеяло. Иначе мы потеряем страну.

- Так вы не ссорьтесь. Мы стараемся вам помочь. Медведчук вон приезжал в Москву...

- Нужен "круглый стол" лидеров оппозиции. Серьезный разговор. Россия как сестра, как гарант стабильности - должна помочь нам достичь мира на Донбассе. Если она не поможет Украине сейчас, Украина уйдет навсегда.

Я это говорю с огромной болью.

Часто слышу из России достаточно резкие заявления. Эту стилистику надо отбросить. Только добром, только идя навстречу, идя на компромисс. В компромиссе теряют обе стороны, но побеждает дело. Надо, чтобы люди почувствовали, что Россия хочет помочь Украине достичь мира.

- Люди это давно чувствуют.

- Вы не знаете нашу страну. Вы отдалились. Вы не чувствуете настроения людей. Люди многие не чувствуют со стороны России доброжелательности.

- Это стремление должно быть с обеих сторон. Россия многое для этого делает.

- Я хочу, чтобы наши народы жили в мире, как добрые соседи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

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