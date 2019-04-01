2019-04-01T01:07:50+03:00
Телевизор

Заплыв, вокал и криминал

На этой неделе мы увидим ретродетективы, спортивные мелодрамы и многое другое
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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«Подкидыш» (Первый, понедельник - четверг, 21.20)«Подкидыш» (Первый, понедельник - четверг, 21.20)
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Авторы большинства премьерных проектов предложат зрителям вернуться в прошлое. Наиболее внушительный скачок во времени обеспечит детектив «Подкидыш» (Первый, понедельник - четверг, 21.20), действие которого разворачивается в СССР в 1926 году. Герой фильма - воришка в исполнении Антона Шагина, который, стащив бумажник у следователя, направлявшегося из Новгорода в Ленинград, вынужден по приезде в город на Неве выдавать себя за хозяина украденных документов. Парень быстро вживается в новую роль и, пользуясь служебным положением, начинает готовить ограбление века.

Еще один детектив, «Вокально-криминальный ансамбль» (НТВ, понедельник - пятница, 19.50), тоже исполнен в стиле ретро. Речь здесь пойдет о 70-х, когда в стране процветал нелегальный вывоз за рубеж исторических ценностей. Бороться с преступниками блюстители закона решили нестандартными методами - замаскировались под музыкантов ВИА и внедрились в богемно-криминальную тусовку.

Спортивная мелодрама «Мамы чемпионов» (СТС, понедельник - четверг, 21.00) поначалу также предлагает заглянуть в прошлое, пусть и недалекое. 15 лет назад Вера Лескова была восходящей звездой плавания, но двойное предательство - со стороны матери и возлюбленного - сломало ее карьеру. Теперь девушка тренирует детей в провинциальных бассейнах, не желая вспоминать о былом, но встреча со злодейкой-матерью и подонком-бойфрендом опять все резко меняет.

А вот драма «На краю» («Россия 1», понедельник - четверг, 21.00) рассказывает исключительно о делах сегодняшних, причем серьезных. В центре сюжета - история трех девушек, Кати, Лены и Амины, каждую из которых заманивают в свои сети исламские террористы. Выбор, стоящий перед героинями, прост - либо стать орудием в руках боевиков, либо попытаться сбежать...

ИСТОЧНИК KP.RU

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