"Только новое лицо прояснит мутную политику Украины": как реагирует Запад на победу Зеленского

Первые отклики зарубежных СМИ на результаты украинских выборов в основном чисто информационные. Анализ еще впереди. Однако кое-какие оценки уже прозвучали.

BBC (Британия):

"Я очень счастлив, но это не финальный результат", - заявил мистер Зеленский BBC спустя несколько минут после объявления результатов экзит-пулов. Мистер Порошенко охарактеризовал свое прогнозируемое второе место как "жесткий урок". Мистер Зеленский намерен превратить свое сатирическое телешоу "Слуга народа", в котором он предстает обычным гражданином, воевавшим с коррупцией и ставшим президентом, в реальность. Он порвал "методичку" с правилами по ведению избирательной кампании, не устраивал митинги и не раздавал интервью, не имел устойчивых политических взглядов, кроме желания быть новым и другим. Его интенсивное использование соцсетей привлекло молодых избирателей. Готовность мистера Зеленского говорить на русском и украинском языках в то время, когда это стало очень чувствительной темой, дало ему поддержку преимущественно русскоязычного Востока".

Про Петра Порошенко и Юлию Тимошенко всего несколько строчек: отмечена ведущая роль "оранжевой принцессы" на майдане-2004 и заслуги действующего президента типа поддержки армии, безвиза с ЕС и "освобождения Украинской православной церкви из-под российского контроля". То, что Порошенко лишь создал очередную не признанную православным миром раскольническую структуру, а с канонической церковью все осталось без изменений, авторы BBC не уточняют.

Bloomberg (США):

"Кто возглавит Украину - вопрос глобального значения, поскольку страна с 42-миллионным населением, находящаяся между Россией и Евросоюзом, превратилась

в площадку геополитической битвы. Запад вбухал миллиарды долларов ей в помощь с тех пор, как протестующие свергли поддерживаемого Кремлем Виктора Януковича. Россия продолжает вмешиваться, пытаясь вернуть свое влияние".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

The Guardian (Британия):

"Я была на майдане, потому что хотела перемен для себя, а теперь и для своей дочери, - говорит консультант Мария Тищенко, которая пришла голосовать в местную школу с мужем Святославом и трехлетней дочерью. - Я не вижу никаких реальных перемен и думаю, что Зеленский в конце концов свежее лицо". "Я знаю, что у него мало опыта, но это не самый важный фактор, - говорит ее супруг. - Профессиональные политики -коррупционеры". "Не время выбирать комика президентом, это не шутки, это реально опасно, - говорит 48-летний Михаил, отказавшийся назвать свою фамилию. Сам он голосовал за Порошенко".

AFP (Франция):

"Если Зеленский выиграет в апреле во втором туре, как предполагают опросы общественного мнения, то актер будет править одной из самых беднейших стран в Европе - с 45-миллионным населением, воюющим с поддерживаемыми Россией ополченцами на индустриальном востоке. Он уже озвучил, что будет делать во власти, и один из лозунгов был таким: "Нет обещаний. Нет извинений". Несмотря на озабоченности в связи с его туманной политической платформой, сторонники настаивают, что только новое лицо сможет прояснить мутную политику Украины".

CNN:

"В украинских выборах комик может быть лучшим выбором избирателей", - с таким заголовком вышел один из материалов на сайте американского телеканала.

"Лидерами президентской гонки были шоколадный магнат, энергетический магнат-популист и телевизионный комик. Это может звучать как пародийный заголовок, но воскресное голосование было серьезным делом для страны, находящейся в состоянии войны".

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Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал без пяти минут президентом Украины

Если бы этого кандидата не было, его стоило бы придумать. Потому что без него президентская гонка на Украине была бы напрочь лишена интриги и элемента внезапного сумасбродства. И в списке вероятных победителей не было бы новых лиц, от которых не очень понятно чего ожидать. Остальные лидеры этой кампании давно знакомы и предсказуемы, как финал плохого детектива. (подробности)