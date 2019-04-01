Максим Шевченко: «Зеленского могут убить до второго тура»

Все предварительные результаты выборов на Украине говорят о том, что будет второй тур. Петр Порошенко против комика Владимира Зенеского. Но как это изменит политику Киева? И изменит ли это положение дел в Донбассе? Об этом «КП» поговорила с журналистом Максимом Шевченко.

«ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ МАРИОНЕТКА ОЛИГАРХОВ»

- Второй тур уже не за горами. Кто в нем победит?

- Трудно сказать. Но по всем опросам лидирует Зеленский. Но второй тур подразумевает разные нестандартные ходы. Во-первых, Зеленский уже стал политиком. Он не шоумен — за него проголосовало огромное число избирателей. Владимир — это кандидат мира, но не войны. Конечно, Зеленский говорит то, что выгодно для украинцев: «Крым — это Украина. Донбасс — тоже». Но при этом не исключает возможных переговоров с Донецком и Луганском. Это новшество. Порошенко концентрирует в себе силы войны. Все националистическое и необандеровское пойдет за него.

- За спиной Зеленского стоит олигарх Коломойский.

- Да, но Зеленский не его марионетка. Они партнеры. Во втором туре будет торговля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из шута в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентских выборов на Украине

«РОССИИ НУЖНО ПРИЗНАВАТЬ ВЫБОРЫ»

- Тимошенко поведет на майдан?

- История непростая. Если бы лидером был Порошенко, то так и случилось. Тимошенко повела людей на улицы и многие бы вышли. А когда лидирует Зеленский — это смотрится странно. Вдруг Зеленского убьют. Или с ним что-то случится. Такой вариант возможен. В стране полно оружия, много отморозков.

- По заказу Порошенко?

- Нет, для дестабилизации ситуации. Тогда начнется гражданская война. Но может быть и иначе. Тимошенко может поддержать Зеленского. Тогда Зеленский станет президентом, а она — премьером. Это будет серьезный шаг.

- Владимир Жириновский предлагает украинские выборы не признавать. Хотя по всем опросам лидирует Зеленский. С ним можно разговаривать и вести переговоры.

- Это глупо. Эти выборы нам нужно признавать, особенно, если проиграет Порошенко.

- Если во втором туре побеждает Зеленский, куда он поведет Украину?

- Зеленский чувствует народ. Он не из бизнеса, не из силовиков. Он понятный людям актер. Популизм очень популярен в Европе. Это значит, что политик способен понимать чаяния людей. А Киев он поведет в Европу.

«ПОБЕДИТ ПОРОШЕНКО — БУДЕТ ВОЙНА»

- А если побеждает Порошенко?

- Тогда неизбежен новый виток войны на Донбассе. Он обещает, что вернет Донецк под контроль Киева. А как он это сделает, если не хочет разговаривать? Только войной. А ДНР пойдет на переговоры с Зеленским. Ведь Захарченко пошел на разговор с Савченко. Только он теперь убит, а Надежда сидит в тюрьме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский пообещал не призывать к майдану, а Тимошенко перевела стрелки

Спецкор «Комсомолки» понаблюдала, как голосовали главные кандидаты на пост президента Украины (подробности)

КСТАТИ

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал без пяти минут президентом Украины

Если бы этого кандидата не было, его стоило бы придумать. Потому что без него президентская гонка на Украине была бы напрочь лишена интриги и элемента внезапного сумасбродства. И в списке вероятных победителей не было бы новых лиц, от которых не очень понятно чего ожидать. Остальные лидеры этой кампании давно знакомы и предсказуемы, как финал плохого детектива. (подробности)