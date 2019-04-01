В стране действуют два миллиона устаревших требований к бизнесу

«Регуляторная гильотина» - это то, что произойдет с гигантским списком требований надзорных органов, которые не дают российскому бизнесу нормально работать. Рубить будут наотмашь. К февралю следующего года все проверяющие органы должны заново написать все жизненно важные требования или внести правки в старые документы. Такую разнарядку выдали в правительстве. А пока этого нет, предприниматели по всей России продолжают страдать от произвола надзорных органов. Когда это закончится? Почему проверки в нашей стране неэффективны? И сколько на этом теряет экономика страны?

САНПИНУ ПОЧТИ 40 ЛЕТ

На прошлой неделе началась «война» между Роспотребнадзором и кафе «АндерСон». Проверяющие якобы нашли в одном из заведений сети кишечную палочку. И закрыли ресторан на 90 дней. Потом еще один - на 60 дней. Основательница бизнеса Анастасия Татулова считает это местью за общественную деятельность. Она много лет критикует работу Роспотребнадзора. В основном за то, что они работают по устаревшим (и это еще мягко сказано) нормам. К примеру, «методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» были утверждены Минздравом СССР в 1982 году. И они до сих пор имеют юридическую силу.

Более мелкие предприниматели обычно на открытое противостояние не решаются. Силы неравны.

- К нам некоторые проверяющие ходят как на работу. Раз в месяц или квартал. Слава богу, берут немного - как правило, 1000 рублей хватает. Не наглеют, потому что видят, что мы и так мало зарабатываем, - говорит Антонина, владелец небольшого магазина бижутерии в Воронеже. - Хотя на днях приходил контролер из пробирной палаты (надзирают за ювелирными магазинами. - Ред.). Сказал, что нас нет в реестре. За это полагается штраф - 50 тысяч рублей. На следующей неделе пойдем к ним в офис разбираться. Чувствую, будет намекать. Но ему мы платить не будем. У нас ни золота, ни серебра отродясь не было.

ТАЛМУДЫ С НОРМАТИВАМИ

По данным правительства, сейчас в России существует 46 контрольно-надзорных ведомств, они проводят около 220 видов проверок. А общее число требований, которые описаны в тысячах страниц нормативных талмудов, - два миллиона. Соблюсти все из них не может ни один предприниматель.

- В чем проблема контрольно-надзорной системы? В том, что она в большинстве случаев работает вхолостую, то есть контролер проверяет те требования, в отношении которых он сам часто понимает, что они абсолютно никому не нужны. А контролируемое лицо вынуждено инвестировать средства в выполнение бессмысленных требований, очень многие из которых базируются на устаревших технологиях, - рассказал на днях в интервью «Российской газете» замглавы аппарата правительства Юрий Любимов. - Это ложится бременем на деловое сообщество и сильно замедляет рост. Есть исследование, которое показывает, что из-за неправильной системы контроля и надзора мы теряем каждый год до 8% роста. То есть мы могли бы расти как самые динамичные страны мира, если бы у нас была нормальная система контроля и надзора.

Кстати, Юрий Любимов занимается именно тем, что делает ревизию всех требований к бизнесу. То есть выполняет прямые поручения и президента, и премьера.

- За оставшиеся два года при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные сдать в архив, - заявил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

- Нужно пересмотреть все требования с точки зрения современных реалий и избавиться от неэффективных и избыточных. Все действующие положения, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу, - заявил Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме.

КОНТРОЛЬ РАДИ КОНТРОЛЯ

Как подсчитали эксперты, ежегодно все бизнесмены страны проходят 10 млн проверок. В среднем по две проверки на одну компанию в год.

- К бизнесу часто применяются явно избыточные нормы. В чек-листах по промышленной безопасности 20 тысяч обязательных требований. По проверке предприятий общепита дублируются требования Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства, Роструда, МЧС - всего 790 требований. Да что говорить, только в чек-листе Роспотребнадзора более 190 пунктов. И этот вал требований предъявляется и к семейному кафе, и к большому ресторанному холдингу. У нас главное - контроль ради контроля, а не контроль ради повышения качества продукции, - сетует Анастасия Алехнович, директор Института экономики роста им. Петра Столыпина.

Для сравнения, в Казахстане проверочный лист в сфере общепита содержит 38, а в США - 78 требований.

- Контролер должен обращать внимание прежде всего на риски смерти или телесного повреждения, а также смотреть, чтобы не произошел серьезный материальный ущерб. Если этих рисков нет, нечего там делать контролеру. Сегодня система с рисками не справляется. Она дает издержки, но не дает результата, - констатирует Юрий Любимов.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

СОЗДАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

По мнению правительственных чиновников и сообществ предпринимателей, возможно, нет смысла перелопачивать десятки тысяч нормативных актов. Легче просто создать всю систему контроля с нуля. Это как на стройке. Лучше снести старое здание и на его месте возвести новое.

- Мы бы очень хотели, чтобы на вооружение был взят принципиально новый подход - создание руководств для конкретных видов отраслевых предприятий, так называемых гайдлайнов. Ресторан, завод, магазин: владелец каждого из этих объектов должен иметь на руках компактный и исчерпывающий набор обязательных требований. Для каждого предприятия набор свой, с акцентом на его особенности. Тогда отношения с государством принимают ясный и четкий характер. Всем понятно, по каким критериям оценивать корректность и законопослушность бизнеса. Сразу резко уменьшаются и непроизводительные затраты бизнеса, и почва для коррупции, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- Ведомства могут создать с чистого листа систему контроля, которая будет кратно проще той, которая существует, - уверен Юрий Любимов.

Хотя и нет сомнений в том, что контролеры будут всячески сопротивляться. Запутанная система требований куда выгоднее прозрачной. В ней всегда можно найти к чему придраться. При проверке любой компании.

СМЕШНО И ГРУСТНО

5 абсурдных норм проверяющих

- Трудовая инспекция обязывает, чтобы записи в трудовых книжках делались только синей шариковой ручкой. Если зеленой или красной, штраф составит до 70 тысяч рублей.

- Всем компаниям нужно вести учет военнообязанных работников. Сообщать обо всех нанятых и уволенных, каждый год сверять списки. Штраф - 1000 рублей.

- Юрлица обязаны учитывать даже офисный мусор. Есть специальная процедура. Если не соблюдать требований, грозит штраф до 250 тысяч рублей или приостановка работы на три месяца.

- Все представители малого бизнеса обязаны отметиться в системе Росстата. Сразу после регистрации они должны отправить в ведомство бумажное письмо с заполненной анкетой. Даже несмотря на то, что все данные и так есть у налоговиков. Штраф при невыполнении - 10 тысяч рублей.

- Есть даже нормы расхода воды на приготовление полуфабрикатов. Например, на тонну мяса - полторы тонны воды. На тонну рыбы - две тонны воды. Штраф за несоблюдение СанПиНа - до 20 тысяч рублей.