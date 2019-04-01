Ученые обнаружили музыку, которая отпугивает комаров

Ученые университетов Малайзии, Японии, Индонезии и Тайланда с удивлением обнаружили, что музыка меняет поведение комаров. То есть, они ее не только слышат, но и весьма специфически реагируют. В чем прежде сомневались.

С одной стороны было известно, что ритмичные низкочастотные колебания облегчают сексуальные взаимодействия насекомых, а беспорядочный шум, наоборот, мешает — делает неразборчивыми соответствующие сигналы, которыми обмениваются самки и самцы. Однако считалось, что, по крайней мере комары, не воспринимают звуки «человеческого» диапазона, включая музыку и песни. Хотя, сами перед спариванием стараются пищать в унисон — то есть, могут настраиваться друг на друга словно струны.

Исследователи все же решили проверить реакции комаров на музыку. О чем доложили на портале Национального центра биотехнологический информации (The National Center for Biotechnology Information- - NCBI). Наловили самых вредных - малярийных, поделили на две группы. В одной слушали музыку, а в другой - нет.

Кровососам заводили композиции из мини-альбома Scary Monsters and Nice Sprites британского исполнителя Skrillex. Эти своеобразные произведения, отличающиеся рваным ритмом и темпом более 130 ударов в минуту, как выяснилось, сильно досаждали комарам. Особенно самкам, у которых портился аппетит и пропадало желание спариваться. Возможно от этого им и крови требовалось несравненно меньше. В результате комары почти переставали кусаться. А те, которые музыку не слушали, продолжали с неизменной охотой.

Skrillex - гроза комаров.

Получается, что музыка комарам не безразлична. Экспериментаторы верят, что их открытие поможет разработчикам неких акустических средств защиты от кровососов. Может быть, они найдут некие стилизованные звуки, которые эффективно досаждают только комарам. Научатся транслировать их в щадящем режиме. Чтобы не принуждать окружающих, не переставая, слушать Skrillex вместе с комарами.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Что не любят комары

Автора мини-альбомов Scary Monsters и Nice Sprites, столь нелюбимых комарами, зовут Сонни Джон Мур (Sonny John Moore). Скриллекс (Skrillex) его псевдоним. Исполнитель творит в жанре бростеп (brostep), который возник в 2009 году как одно из ответвлений дабстепа.

Можно ли отпугивать комаров чем-нибудь еще того же стиля бростеп или композициями предшествовавшего дабстепа, ученые не сообщают. Но тут каждый волен провести собственные эксперименты: прицепить к себе колонку с бростепом-дабстепом — в лес. А потом туда же, но без нее. Это реально по-научному. О результатах можно будет доложить в соцсетях.