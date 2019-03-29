Вратарь Антон Худобин отразил 40 бросков, выиграл серию буллитов и стал первой звездой игры с "Эдмонтоном"

Главной звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между "Далласом" и "Эдмонтоном" стал российский вратарь "звезд" Антон Худобин. Он отразил 40 из 42 бросков по своим воротам за 60 минут основного времени в овертайме. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью 2:2 и исход встречи решился в серии буллитов. И хоккеисты "Эдмонтона" забросили лишь 1 шайбу из 5 в ворота Худобина. Для российского вратаря эта победа стала 15-й в сезоне и второй подряд.

Надо сказать, что в этой игре "Ойлерз" вели в счете 2:0, но в итоге растеряли все свое преимущество. У них на 5-й минуте отличился Драйзайтль, а на 22-й - Конор Макдэвид. Но затем у "Далласа" отличился Радулов, а в середине третьего периода Хейсканен сделал счет равным, переведя игру в овертайм.

Решающий бросок в серии буллитов на счету Джейми Бенна. Для Александра Радулова эта шайба стала 26-й в нынешнем сезоне. И для повторения личного рекорда в НХЛ ему нужен еще один точный бросок в оставшихся играх регулярного чемпионата. Он провел на льду 22 минуты и 4 секунды.

После этой победы "Даллас" идет на 7-й строчке в Западной конференции - у команды 88 очков после 8 игр. "Эдмонтон" - на 12-й строчке, у команды 77 игр и 77 очков.