2019-03-29T09:31:27+03:00
Спорт

"Вашингтон" победил 3:2 "Каролину" и вышел в плей-офф Кубка Стэнли

На счету форварда "Кэпиталз" Евгения Кузнецова - голевая передача
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вашингтон" - в плей-офф Кубка Стэнли."Вашингтон" - в плей-офф Кубка Стэнли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий обладатель Кубка Стэнли клуб "Вашингтон Кэпиталз" победил в очередной игре регулярного сезона "Каролину Харрикейнз" 3:2 и вышел в плей-офф турнира. Место в этой стадии турнира команда обеспечила себе досрочно благодаря гарантированному отрыву от "Монреаля" в Восточной конференции.

У "Вашингтона" шайбы на счету Бретта Коннолли (6-я минута), Якуба Враны (42) и Ника Дауда (56). А вот у их соперников по матчу "Каролины" голами отметились Нино Нидеррайтер (5) и Уоррен Фогель (33). Результативной передачей в этой игре отметился форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, а вот остальные россияне, принимавшие участие в матче, не отметились какими-либо результативными действиями.

После этой игры у "Вашингтона" теперь 100 очков после 78 игр и он на 10 очков опережает "Монреаль" и не опустится ниже восьмой позиции по итогам сезона. "Каролина", уступившая столичному клубу - седьмая с 91 баллом по 77 встреч сезона.

Отметим, что в прошлом сезоне "Вашингтон Кэпиталз" впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии они одолели "Вегас Голден Найтс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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