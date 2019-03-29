"Вашингтон" победил 3:2 "Каролину" и вышел в плей-офф Кубка Стэнли

Действующий обладатель Кубка Стэнли клуб "Вашингтон Кэпиталз" победил в очередной игре регулярного сезона "Каролину Харрикейнз" 3:2 и вышел в плей-офф турнира. Место в этой стадии турнира команда обеспечила себе досрочно благодаря гарантированному отрыву от "Монреаля" в Восточной конференции.

У "Вашингтона" шайбы на счету Бретта Коннолли (6-я минута), Якуба Враны (42) и Ника Дауда (56). А вот у их соперников по матчу "Каролины" голами отметились Нино Нидеррайтер (5) и Уоррен Фогель (33). Результативной передачей в этой игре отметился форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, а вот остальные россияне, принимавшие участие в матче, не отметились какими-либо результативными действиями.

После этой игры у "Вашингтона" теперь 100 очков после 78 игр и он на 10 очков опережает "Монреаль" и не опустится ниже восьмой позиции по итогам сезона. "Каролина", уступившая столичному клубу - седьмая с 91 баллом по 77 встреч сезона.

Отметим, что в прошлом сезоне "Вашингтон Кэпиталз" впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии они одолели "Вегас Голден Найтс".