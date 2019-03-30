2019-03-29T11:44:40+03:00
Умные вещи

ILIFE: и снова PRO уборку

Лидер «пылесосостроения» идет двумя путями: предлагает новые модели и одновременно совершенствует уже завоевавшие популярность. Какой вариант лучше? Каждый покупатель решает для себя
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Две свежие модели популярнейших пылесосов ILIFE – V55 Pro и V50 Pro – будут представлены на Tmall.ru 328 Shopping Festival. Как видно из названия, это обновленные версии моделей, которые давно знакомы пользователям роботов-пылесосов. В чем их отличия от новейших моделей? В более приятных ценах, которые выглядят весьма привлекательными даже на фоне щадящей ценовой политики, традиционно проводимой ILIFE. Важно, что обе новые модификации построены на платформе, надежность которой проверена временем. В чем их отличия от ранее выпускавшихся? В переработанных функциях очистки, о чем мы сейчас чуть подробней поговорим.

V55 Pro интересен двойной системой очистки: он способен собирать пыль как традиционный пылесос, а также производить влажную уборку, протирая пол в автоматическом режиме. У девайса два уровня всасывания, причем второй, наиболее мощный, создает давление в тысячу паскалей, которого достаточно для сбора самого различного мусора, включая шерсть домашних животных. Кстати, для лучшего сбора шерсти домашних любимцев в пылесосе даже специально переработали всасывающее отверстие, чтобы в процессе работы оно само не засорялось. Ну, и контейнер для воды, используемый V55 Pro, прост и эффективен: постоянное давление при поступлении воды на протирающую салфетку находится под контролем автоматики.

Автоматика V55 Pro способна оптимизировать процесс очистки помещения, а от вторжения пылесоса на «запретные территории» в пределах квартиры защитит «электронная стена» Electrowall. Если же «запретных зон» в вашей квартире нет, то можно остановить выбор на V50 Pro, гиронавигация которого позволяет легко и эффективно выполнять уборку всего дома. Автоматика этой модели позволяет распознавать препятствия, благодаря чему пылесос на порожке не застрянет и о мебель биться не будет.

На распродаже в рамках Фестиваля V50 Pro и V55 Pro будут предложены по ценам 110,35 и 142,34 долл, соответственно, разумеется, в рублях по курсу. Кроме этих роботов-пылесосов и новинки А9 на Фестивале по специальным ценам также будут доступны другие модели, ранее завоевавшие популярность, например, W400 – мастер по мытью полов на кухне и в ванной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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