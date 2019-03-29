2019-03-29T12:51:21+03:00
Общество

«Россети» тиражируют опыт успешных регионов

В Сибирском и Северокавказском подразделениях компании назначены новые руководители
Антон БАЛУЕВ
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Руководитель МРСК Сибири Виталий Иванов возглавил МРСК Северного Кавказа. В новой должности его задача - тиражировать успешный опыт снижения потерь электроэнергии, повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей, полученный в Сибирском федеральном округе.

Еще одной задачей нового директора будет улучшение финансовой ситуации в электросетевом комплексе региона и подготовка энергосистемы Северного Кавказа к цифровизвции.

-Виталий Иванов обладает серьезным опытом, в энергетике работает четверть века, знаком со спецификой южных регионов, хорошо проявил себя и в Сочи, и в Сибири. За 2,5 года МРСК Сибири превратилась из убыточной стагнирующей компании в стабильно прибыльное дочернее общество «Россетей». Кроме того, в МРСК Сибири под руководством Виталия Иванова стартовала цифровая трансформация электросетевого комплекса, - прокомментировал назначение генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

На место Виталия Иванова назначен го заместитель Павел Акилин, ключевой задачей которого станет сохранение опережающих темпов развития сетевого комплекса Сибири, внедрение современных цифровых технологий.

ДОСЬЕ

Виталий Иванов в 1993 году окончил электротехнический факультет Омского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер-электрик». Работал электромонтером, инженером, заместителем технического директора, главным инженером в региональных подразделениях «Россетей».

С 2013 по 2016 год занимал должность заместителя генерального директора «Россетей». В частности, отвечал за подготовку электросетевой инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи, координировал работу по обеспечению надежного электроснабжения Крыма.

С ноября 2016 года исполнял обязанности генерального директора МРСК Сибири. В мае 2017 года единогласным решением Совета директоров МРСК Сибири избран на эту должность.

Павел Акилин в 1997 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». За 9 лет прошёл все ступени карьерной лестницы до должности заместителя генерального директора по экономике в АО «Удмуртэнерго».

С 2005 по 2017 годы работал заместителем генерального директора по экономике и финансам в региональных подразделениях «Россетей». С апреля 2017 года был первым заместителем генерального директора МРСК Сибири. Здесь он контролировал такие направления деятельности компании, как технологическое присоединение, реализация услуг, тарифообразование, инвестиционное развитие, экономика и финансы.

29 марта 2019 года Павел Акилин назначен и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU

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