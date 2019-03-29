Хоккеисты ЦСКА выиграли. И Баста

В российском хоккее, конечно, сюрпризов много. Но если вы еще в сентябре скажете, что в финале западной конференции сыграют СКА и ЦСКА, то никто не удивится вашей прозорливости. Два самых богатых клуба страны не имеют права на осечку, и, похоже, заранее готовятся к встрече друг с другом.

В сезоне 2018-2019 все четыре игры двух армейских клубов в регулярном первенстве окончились в пользу москвичей. И первое место в той самой «регулярке» тоже у ЦСКА. И опять же все знатоки снисходительно покачают головой и скажут, что это совершенно ничего не значит. Шансы на выход ЦСКА и СКА в финал Кубка Гагарина практически равны.

Чтобы склонить удачу на свою сторону, ЦСКА принимал питерцев с выдумкой. Выдумка выражалась в том, что перед Ледовым дворцом выступал военный оркестр. Трубачи, барабанщики и счастливые обладатели литавр бордо играли задорные марши на легком весеннем морозце.

- Мужики, то есть граждане, отойдите подальше, сейчас десант побежит, - весьма нервно предупреждал публику заботливый полицейский. Совет оказался дельным, потому что тут же два десятка ребят в голубых беретах и под приказы командира «Эх!» «Ну-ка!» «Вперед, товарищи-курсанты» выстроились рядами и начали грозно бегать до стоянки и обратно. Стоянка тем временем, заполнялась черными машинами представительского класса, а очередь на вход во Ледовый дворец становилась все длиннее. Посетить первый матч суперсерии выбрались болельщики всех рангов. Сам министр обороны Сергей Шойгу переживал на трибунах. А еще был замечен игрок сборной России по футболу Федор Смолов и множество хоккейных легенд во главе с Борисом Михайловым.

С самим ледовым дворцом, кстати, получилось весело. Большая хоккейная арена на Автозаводской с этого сезона называется «Арена ЦСКА». Новое название связано с тем, что летом сюда перебрались московские армейцы из своего уютного, но маленького дворца на Ленинградке. Но на этой же площадке свои матчи проводят и исторически непримиримые соперники ЦСКА из «Спартака». И спартаковцы называют т же самую арену «Парк Легенд». Казалось бы, все должны быть довольны, но переезд с Ленинградки поссорил армейский клуб со своими фанатами. И они даже бойкотируют игры любимой команды! На посещаемости этот факт, кстати, не сказался. Переезд удвоил количество зрителей на играх ЦСКА. А вот энергетика на трибунах страдает. Без барабанов и грозных «зарядов» игра проходит в весьма академичной обстановки.

- Шансы примерно равные, - не блистал оригинальностью прогнозов великий игрок Алексей Яшин, который в свое время успел поиграть и за СКА и ЦСКА. Он стал гостем клуба «Бесценная лига» и провел весь матч в компании журналистов. Но в оценке игры Яшин, звезда сборной России недавнего прошлого, был хоть и немногословен, но крайне точен.

Счет отрыли гости из СКА (Динар Хафизуллин), но армейцы московские отыгрались довольно быстро. Причем Александр Попов забросить умудрился в меньшинстве! Потом ЦСКА вышел вперед (Михаил Григоренко), несмотря на то, что питерцы бросали по воротам значительно чаще.

Ну а ключевой эпизод произошел во втором периоде. Нападающий СКА Евгений Кетов забросил шайбу в ворота армейцев. На табло загорелся счет 2:2. Но арбитры начали изучать эпизод и пришли к выводу, что шайбу нужно отменить. Формулировка «Визуальная помеха вратарю». То есть игрок СКА загораживал армейскому голкиперу обзор. Защитник гостей Антон Белов действительно находился перед вратарем, и немного заехал во вратарскую площадку. И по букве закона рефери поступили верно. Но по сути шайба была не менее «чистая», чем все остальные.

- В НХЛ бы засчитали, - сошлись во мнении хоккейные спецы.

СКА атаковал до самых последних секунд, но москвичи выстояли и повели в серии до четырех побед 1:0. Вторая игра состоится 30 марта, в субботу на «Арене ЦСКА».

Сразу по окончании матча, когда наиболее торопливые зрители помчались с трибун, все армейцы выстроились по центральному кругу лицом зрителям. Свет погас, озарялся лишь круг с игроками. Они били клюшками по льду, а над ареной надрывался голос Басты с его песней «Мама - мы ЦСКА!». Эффектно, конечно, но может игрокам лучше отдохнуть дать, чем заставлять их еще и артистами работать?