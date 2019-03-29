2019-03-29T14:54:15+03:00
Экономика

За принуждение к банку будут штрафовать: В Госдуму внесли новые законы о запрете зарплатного рабства

"КП" попросила президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна прокомментировать инициативы законодателей
Михаил ЗУБОВ
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В Госдуму внесли новые законы о запрете зарплатного рабства.В Госдуму внесли новые законы о запрете зарплатного рабства.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чтобы защитить право работника на выбор кредитной организации, в которую будет начисляться заработок, правительство подготовило два законопроекта. Согласно первому за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника вводятся штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юрлиц. Другой закон устанавливает, что заявление об изменении кредитной организации работник должен подавать за 15 дней до дня выплаты.

Прекратят ли работодатели после принятия этих законов вынуждать сотрудников получать деньги через строго определенный банк? На этот вопрос «КП» ответил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:

«Два года назад эта тема уже поднималась, были внесены изменения в Трудовой кодекс и зарплатного рабства у нас с тех пор формально нет. Поэтому вновь выносить эту тему на уровень законодателя я не вижу особого смысла. Вполне достаточно, если бы нарушения отслеживали регуляторы банковской и трудовой сферы. Право на штрафные санкции у них есть. Но если уж написали новый закон, то давайте добиваться его исполнения. Иначе мы так и будем принимать новые законы о том, что нужно исполнять уже действующие законы».

Многие бюджетники считают элементом зарплатного рабства и то, что их вынуждают переходить на платежную систему «Мир». Однако Тосунян с таким мнением не согласен: «Мы специально создавали карту «Мир», которая обеспечивает независимость от других платежных систем, чтобы гарантировать бюджетным организациям бесперебойность оплаты. Чтобы они в какой-то момент не оказались с «выключенным рубильником». Поэтому никакой несправедливости я в этом не вижу. Главное гарантировать возможность пользователю без затруднений перевести эти деньги на любую другую карту, которая ему нравится. С нулевыми затратами. Если же кто-то требует заплатить за это какой-то тариф — с такой ситуацией нужно разбираться и исправлять».

ИСТОЧНИК KP.RU

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