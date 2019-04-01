Арктика: ледоколы, люди и романтика

Станислав Головинский - заместитель генерального директора по развитию предприятий ФГУП «Атомфлот»: «Кроме строительства трех ледоколов на согласовании находится постановление правительства о строительстве 4-го и 5-го ледоколов для работы в Арктике. Учитывая, что ледоколы дорогие, а деньги нужны, как говорится, и пионерам, и пенсионерам, поэтому принято такое решение о финансировании - 50% за счет средств федерального бюджета и 50% - за счет «Атомфлота».

Перевозка 80 млн. тонн грузов, о которых сегодня говорили (указ президента) - не фантастика или фантазии: по данным на 31 декабря 2017 года, в Арктике перевезено 9,7 млн. тонн грузов, а по состоянию на 31 декабря 2018 года – 19,7. Из них под проводкой атомных ледоколов – 11,7. Поэтому 80 млн. тонн – это задача очень напряженная: надо работать.

Станислав Головинский, заместитель генерального директора по развитию предприятий ФГУП «Атомфлот»Фото: Иван МАКЕЕВ

И мы сегодня активно работаем - создана новейшая великолепная верфь в Большом Камне. Сегодня отрабатываются договоры по строительству ледокола-лидера, который будет преодолевать 4-метровые льды. Тогда точно уже никаких проблем в Арктике с круглогодичной проводкой судов не будет.

Соответственно, там нужны кадры - очень нужны. А 3 декабря ледокольному флоту исполняется 60 лет - всех приглашаем на атомный ледокол «Ленин» в Мурманске!»

Виктор Досенко - президент Международной академии транспорта: «Развитие транспортной инфраструктуры СМП - это важный момент, но не только: еще должна развиваться инфраструктура континентальная. Если не будет развиваться территория, нас в Арктике не будет, а мы должны там присутствовать. Сегодня идет много разговоров об арктических планах и стратегиях, но у меня возникает вопрос - насколько эти программы и планы состоятельны, когда в качестве горизонта планирования избраны 2024- 2025-е годы?

Стратегия развития транспорта от Минтранса рассчитана до 2030 года, но мы там не увидим серьезных позиций, связанных с отечественным морским флотом. Для чего будут строится ледоколы?.. Когда человеку говорят о таких горизонтах планирования, поедет ли он с семьей работать в Арктику? Сложно ждать эффективных результатов с подобными временными рамками.

Виктор Досенко - президент Международной академии транспортаФото: Иван МАКЕЕВ

Еще крайне удивляет ситуация, сложившаяся в нашей стране по управлению Арктикой - сегодня как минимум, 5 профильных вице-премьеров ею занимаются, и у каждого по сути есть межведомственная рабочая группа, коллегия и так далее - каждый тянет одеяло на себя».

Константин Лобанов - главный научный сотрудник Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ РАН), член-корреспондент РАН, президент межрегионального общественного Ломоносовского фонда: «Вы знаете, что первое русское месторождение руды было открыто в арктической зоне в 1491 году - при Иване III?

Наш институт занимается тем, что сопоставляет все месторождения стратегических металлов не только России, но и скандинавских стран, США и Гренландии. По разработке месторождений среди арктических государств Россия находится на первом месте. Мы провели экономический анализ и установили, что сейчас нам выгодно разрабатывать месторождения, находящиеся на расстоянии не более 200 км от берега. Но есть на арктических территориях и белые пятна - например, в зоне тундры - мы не знаем, что там есть и что там можно найти (возможно, что второй Норильск) - там еще не проводились комплексные исследования.

По поводу задачи президента - перевозки 80 миллионов тонн грузов вопрос: что возить? Ответ - рудные месторождения, месторождения платины и золота – наши основные запасы сосредоточены здесь, на севере, а не только нефть и газ. Перевозить можно и нужно разные формы их переработки, попутные материалы. Таким образом, при освоении месторождений Арктической зоны по всей длине территории будут задействованы и порты, и прочие объекты инфраструктуры».

Ольга Бойко - заместитель начальника отдела научно-исследовательских программ Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ: «Кто-то может задать вопрос: где МИФИ, а где Арктика? Отвечу, что не так уж и далеко. Два года назад мы объявили конкурс - «МИФИ-Арктика» и не поставили перед студентами конкретную задачу – нужно было просто придумать что-нибудь интересное для исследования. Честно говоря, мы боялись, что они не смогут. Но все получилось – в итоге мы отобрали четырех лидеров, а работы были интересные все – к примеру, по цифровым технологиям, по робототехнике.

Ольга Бойко, заместитель начальника отдела научно-исследовательских программ Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИФото: Иван МАКЕЕВ

Ребята побывали на частном научно-исследовательском судне в Арктике, и один из победителей сразу получил грант на свои исследования. Студенты пока не думают о деньгах, они думают о романтике - как побывать в Арктике?

Почему нам вообще важна Арктика? Потому что это - огромный полигон с экстремальными условиями, и проверив новые технологии и разработки на северных территориях, в дальнейшем их можно распространить и на весь мир, и на сферу космоса».

Александр Воротников - эксперт ПОРА (Проектный офис развития Арктики): «Я слушал уважаемых коллег - столько много интересной информации, связанной с развитием Арктики, но эта информация никому не известна. А потом люди удивляются: зачем Арктику развивают, для чего государство вкладывает туда ресурсы? Это все нужно объяснять. ПОРА создан для информирования: у нас работают два мощных информационных портала.

Но есть еще и не занятые ниши - в частности, мы совместно с учеными МГУ разрабатываем цифровые методы измерения устойчивости развития региона. С их помощью можно оценить, как работают компании в Арктике, как развивается регион, вредит ли это окружающей среде? Также мы делаем так называемый Баренц-индекс - нас наши западные партнеры часто упрекают, что мы загрязняем Арктику и намекают, что Россия там работать не должна. Так вот, мы с помощью цифр показываем, что это далеко не так, и что наши соседи по Баренц-региону Арктику так же сильно загрязняют.

Александр Воротников, эксперт ПОРА (Проектный офис развития Арктики).Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, у нас есть дискуссионный клуб, где мы обсуждаем те или иные проблемы северной территории. Экономика, транспорт, геология - все это важно, но в Арктике живут люди и надо в первую очередь сделать их жизнь комфортной. На мой взгляд, инвестиции в Арктику должны идти в двух направлениях - на развитие промышленности и переработку сырья, а также на создание комфортных условий жизни людей в Арктике - вот два вектора работы для правительства».