Гендиректор компании, которая обслуживает Microsoft, не заплатил налогов на 105 миллионов рублей

На протяжении двух лет Александр Шелков уклонялся от уплаты налогов. Следователи пришли к выводу, что речь идёт об особо крупном размере.

Следственное управление по САО города Москвы ознакомилось с материалами, которые им предоставил отдел по борьбе с экономическими преступлениями и решили завести уголовное дело на генерального директора ООО «Инстар Лоджистикс». Компания обслуживает крупных игроков: Microsoft и Mitsubishi. Но вот от уплаты налогов, по какой-то причине её руководство решило уклониться. В марте следователи выявили, что на протяжении двух лет (с 2014 по 2016 годы) гендир и соучредитель логистической компании Александр Шелков не уплатил налог на добавленную собственность и налог на прибыль на общую сумму более 105 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, - сообщает «КП» осведомленный источник в правоохранительных органах.

ООО «Инстар Лоджистикс» основано в 1994 году и присутствует на рынке таможенных услуг более 20 лет. Компания занимается перевозкой грузов различными видами транспорта и предоставляет и услуги по таможенному оформлению товаров.