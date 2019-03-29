6-летний сын Киркорова стал футболистом

Младший ребенок Киркорова 6-летний Мартин, по словам артиста, увлечен разными видами спорта.

— Мартин у нас спортсмен, — рассказывает журналистам Киркоров. — Он занимается теннисом, футболом, восточными единоборствами. Теннис и футбол — две вещи, куда Мартина очень сильно тянет.

Наследник певца с 4 лет занимается футболом. И судя по всему, решил всерьез остановиться на этом виде спорта. Мальчик поступил в школу легендарного футбольного клуба «Барселона». Точнее в ее филиал, расположенный на Ходынском бульваре.

Об этом сообщил своим поклонникам в Инстаграме сам Филипп Киркоров.

- Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы - начинающие футболисты! -написал в своем блоге артист, подчеркнув, что в этой футбольной школе талантливым детишкам от 8-14 лет, прошедшим конкурс, можно заниматься и бесплатно.

Кстати, туда ходит и друг Мартина, младший сын Андрея Аршавина и Юлии Барановской Арсений.

Как нам объяснили знающие люди, для детей знаменитостей в школе предусмотрена небольшая скидка на обучение, поскольку, они привлекают туда новых учеников.

Школа «Барсы» давно уже считается неплохим бизнес-проектом. Ее филиалы есть по всему миру. Например, в Испании, ежегодно тысячи мальчишек проходят строгий отбор, чтобы стать ее воспитанниками. Из них выбирают лишь 200 счастливчиков. Но помимо этого у «Барсы» еще есть платный лагерь, где талантливых мальчишек могут заметить и подарить грант на бесплатное обучение. Но заметят или нет, родителям все равно придется выложить за 11-дневные тренировки своего чада в лагере около 200 тысяч рублей. А казна школы только в плюсе. Желающих примерить бутсы Месси все больше и больше. В российском филиале еще более жесткая схема. Бесплатных мест намного меньше.

- Если занятия у ребенка будут два раза в неделю, то за месяц обучения вам придется заплатить 16 тысяч рублей. Три раза в неделю обойдутся вам в 24 тысячи рублей в месяц (в год получается около 300 тысяч рублей-Ред.), - рассказали «КП» в столичной футбольной школе «Барсы».

- Но ребенку все равно придется пройти конкурс ?

- Вы его записываете на просмотр к тренеру, который оценит способности ребенка и уровень подготовки, а потом уж определит в подходящую группу. И после уже подпишем договор. У нас три школы - на Новорижском шоссе, на Ходынке и на Варшавке.

- А бесплатно никак к вам не попасть?

- Есть такой вариант. В нашем филиале на Варшавке скоро будут просмотры. Если у ребёнка есть способности, он может получить грант на бесплатное обучение.

- А сколько там бесплатных мест?

- Три места будут бесплатными. И три места с 50 процентной скидкой. Конкурс - 200 человек на одно место.

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