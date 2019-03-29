Душевнобольная москвичка почти месяц прожила в квартире с телом умершего сына

Тело 30-летнего москвича, которого в течение трех с лишним недель разыскивали друзья и знакомые, обнаружили в... его собственной квартире на Сахалинской улице в Гольяново. Все это время мать умершего парня отказывалась впускать посторонних в дом и не открывала дверь.

- Умерший мужчина работал в одной из столичных общественных организаций, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Около трех недель назад он не вышел на работу. Коллеги в течение двух дней пытались до него дозвониться. Заподозрили, что что-то случилось, ездили по домашнему адресу, но дверь никто не открыл. По их словам, они пытались обратиться в полицию, но заявление об исчезновении человека у них якобы не приняли. Участковый тоже пришел по адресу, звонил, по ту сторону отзывалась женщина, но открывать она отказывалась.

После еще нескольких обращений сотрудники полиции все-таки вызвали МЧС, чтобы вскрыть дверь. Разлагающееся тело мужчины нашли на полу. Вместе с ним в квартире находилась мать.

Женщине 50 лет. Она бывший школьный педагог. Несколько лет назад после нескольких неадекватных выходок ее поставили на учет у районного психиатра. Несколько раз она лежала в стационаре.

- Точную причину смерти должны назвать судмедэксперты, - говорит источник. - Но не исключено, что с мужчиной могла расправиться его душевнобольная мать.

По действиям сотрудников полиции будет проводиться проверка.