В жюри конкурса "Спасибо маленькому герою" вошли Оксана Федорова, Дмитрий Дибров и Александр Олешко

"Спасибо маленькому герою" - это конкурс, в котором могут принять участие школьники со всей страны. Его проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского движения школьников, РГДБ, Музея Победы и Почты России. Современным ребятам предлагается рассказать о подвигах своих сверстников в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс - часть большого проекта «Маленькие герои большой войны», который проводится благотворительным фондом «Спешите делать добро!». В рамках проекта была выпущена одноименная книга, в которой собраны исторически подтвержденные факты героического участия детей и подростков в Великой Отечественной. Участникам конкурса «Спасибо маленькому герою» предлагается самим изучить, осмыслить эту книгу.

В пятницу, 29 марта, стал известен состав жюри, которому предстоит оценивать работы школьников. Председателем его стала президент фонда, телеведущая Оксана Федорова. Также в жюри вошли:

Дмитрий Дибров, журналист, режиссер, телеведущий

Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино

Регина Мянник, актриса

Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной горе

Сергей Рязанский, космонавт, герой РФ, председатель Российского движения школьников

Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москвы Почта России

Аркадий Васильевич Никоноров, ветеран, доктор исторических наук, автор-составитель книги-трилогии «Маленькие герои большой войны

Александр Муромский, 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, председатель «Молодежной Ассамблеи народов Евразии»

Елена Аксенова, председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское единство» (Республика Крым)

Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по русскому языку

Анжела Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», член Международного совета по детской книге (IBBY)

Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве

Степан Мянник, художник.

Состав и конкурса

Работы школьников ждут по 5 номинациям:

«Рисунок»,

«Литературная работа. Проза»,

«Литературное творчество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет)

«Видеорепортаж» (как индивидуальные, так и групповые работы, возрастная категория 7-17 лет)

«Проект Монумента юных защитников Отечества» (как индивидуальные, так и групповые работы, в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, или макета, созданного с помощью 3d-программы или других способов визуализации. Возраст участников номинации от 10 до 17 лет).

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru до 8 апреля 2019 года.

Награждение победителей пройдет 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе. Все участники получат памятные сертификаты, а для победителей подготовлены Дипломы, а также специальные призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.