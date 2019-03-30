2019-03-29T15:58:10+03:00
В мире

ABC: российские военные примут участие в создании базы ПВО в Венесуэле

По словам правозащитницы Росио Сан Мигель, системы противовоздушной обороны российского производства планируется разместить в штате Гуарико
Александр ДЖУМАЕВ
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Российские военные могут принять участие в развертывании систем ПВО в венесуэльском штате ГуарикоРоссийские военные могут принять участие в развертывании систем ПВО в венесуэльском штате ГуарикоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские военные могут принять участие в развертывании систем ПВО в венесуэльском штате Гуарико. Об этом сообщает испанское издание ABC со ссылкой на главу общественной организации "Гражданский контроль, безопасность и оборона" Росио Сан Мигель.

По словам Сан Мигель, президент Венесуэлы Николас Мадуро может воспользоваться присутствием военнослужащих армии России на территории страны, чтобы запугать своих противников. "Мадуро пытается что-то скрыть за секретными соглашениями с Россией и темой военно-технического сотрудничества", - заключила венесуэльский общественный деятель.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Каракаса, Сан Мигель заявила, что Россия "не выполнила своих обязательств" в этом отношении. "Достаточно ознакомиться со сведениями о боеготовности танков, вертолетов и боевых самолетов российского производства, которые они [правительство Мадуро] купили у России. Визит российских военных - блеф, который не должен вводить в заблуждение", - написала она в своем Twitter.

О возможном развертывании дополнительных систем противовоздушной обороны российского производства в Боливарианской Республике свидетельствует и информация, предоставленная сервисом Images Satellite Intl. На спутниковых снимках авиабазы "Капитан Мануэль Риос" (штат Гуарико), датированных 20 марта, видны очертания пусковых установок и радаров российских систем ПВО С-300. BBC отмечает, что в феврале этого года маневры сил противовоздушной обороны Венесуэлы с использованием данной системы "участились".

Ранее сайт kp.ru сообщал о прибытии российских военнослужащих в аэропорт Каракаса. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, речь идет о "нормальных отношениях с законным правительством Венесуэлы"; представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что российские военные принимают участие в мероприятиях в рамках военно-технического сотрудничества между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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