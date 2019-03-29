Путин наградил Валентину Матвиенко и мальчика Ваню, погибшего, защищая маму

"За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность" - с такой формулировкой Владимир Путин подписал указ о награждении главы Совета Федерации Валентины Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Спикер Совфеда, которая через неделю отмечает юбилей, удостоена высшей награды страны. Орден Андрея Первозванного согласно статусу вручается за исключительные заслуги, его кавалерами были всего несколько десятков человек, среди которых патриарх Алексий II, писатели Александр Солженицын, Даниил Гранин, Расул Гамзатов, певица Людмила Зыкина, оружейник Михаил Калашников, балетмейстер Юрий Григорович, Сергей Шойгу, Нурсултан Назарбаев, Си Цзиньпин, Гейдар Алиев.

Этим же указом президент присвоил звание народного артиста России актеру Михаилу Пореченкову, актрису Ольгу Остроумову и поэта Александра Городницкого наградил орденом Дружбы актрису, актрису Веру Алентову - медалью Пушкина, худрука Российского национального оркестра Михаила Плетнева - орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Президент посмертно наградил орденом Мужества 16-летнего Ивана Крапивина из Северодвинска, который погиб два года назад, защищая маму от пьяного соседа. Вступившись за мать, которую сосед по коммуналке избивал гантелью, Ваня сам получил несколько смертельных ударов и скончался в больнице. Убийца был осужден на 14,5 лет, а мужество мальчика получило высшую оценку главы государства.

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