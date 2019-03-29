Перед пересадкой головы доктор Канаверо тренируется на собаках и обезьянах

Итальянский хирург Серджио Канаверо обещал совершить трансплантацию головы в 2017 году. Но голова, как говорится, и ныне там (упражнения с трупами не в счет), поэтому когда в назначенные сроки чуда не произошло, многие поклонники разочаровались и отвернулись от Канаверо. Однако трансплантолог не оставляет надежд «свернуть» кому-нибудь голову. Естественно, на строгой научной основе. Сейчас Канаверо работает в медицинском университете Харбина вместе с китайским трансплантологом Сяопином Реном.

Минувший год, когда история с трансплантацией головы затихла, они посвятили медицинским экспериментам. О результатах отчитались на днях в пресс-релизе, один заголовок которого сулит сенсацию: «Полностью перерезанный спинной мозг восстановлен в Китае! Обезьяна и собаки снова могут ходить»

- Под влиянием Ватикана и либеральных кругов Американской академии наук ООН издала фактический запрет на трансплантацию головы, - пишет профессор Канаверо. - Шесть лет медицинское сообщество уверяло, что разрезанный спинной мозг ничем невозможно исправить. Тем не менее, перспективы нашего метода лечения травм спинного мозга завораживают.

Результаты исследований, опубликованных в научном журнале Surgical Neurology International действительно впечатляют. В одном случае в эксперименте участвовали 12 самок бигля (это охотничья порода собак). Всем бедняжкам перерезали спинной мозг, при этом 7 животных попали в экспериментальную группу - место разреза им пытались лечить с помощью полиэтиленгликоля. Через несколько дней в точке поражения начал наблюдаться рост нервных волокон. Затем постепенно к собакам вернулась двигательная функция. На видео, которое сделали ученые спустя 6 месяцев, псина из экспериментальной группы двигается вполне бодро уверенно. В контрольной группе (она состояла из 5 собак) мученики науки встать на лапы так и не смогли. Аналогичный успешный опыт был проведен и с обезьяной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700123" frameborder="0"></iframe> Собака снова смогла бегать спустя 6 месяцев после того, как ей перерезали спинной мозг.

Когда дело дойдет до трансплантации головы (и дойдет ли вообще), Канаверо не уточняет. Однако, если ему действительно удалось разработать метод восстановления двигательной функции после тяжелых травм спинного мозга, благодарное человечество воздвигнет ему памятник. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения каждый год во всем мире от 250 до 500 тысяч человек теряют возможность двигаться из-за травм спинного мозга и становятся инвалидами. Похоже, в будущем у парализованных людей появится шанс покинуть инвалидную коляску и вернуться к полноценной жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700124" frameborder="0"></iframe> Обезьяна восстановилась после операции на спинном мозге.

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