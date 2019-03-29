Бизнес должен воспринимать государство как партнера

Владимир Рашевский отметил прогресс в качестве и сложности экономики за минувшие 10 лет. Если на экономическом форуме 10-летней давности стоял вопрос выживания, то теперь повестка позитивная – о движении вперед и поиске своего пути в мировой конкуренции.

А успех, по мнению Владимира Рашевского, во многом зависит от результатов и достижений компаний. Причем, прежде всего от крупного бизнеса, так как на его долю приходится 77% ВВП. И именно на конкурентоспособности сфокусирована их стратегия.

«Мыслят ли в своей операционной деятельности крупные российские компании на языке конкурентоспособности? Можно уверенно говорить, что это безусловный фокус в стратегических планах крупного российского бизнеса», - подчеркнул руководитель СУЭК.

А основным инструментом конкуренции большинство компаний считают работу с издержками, повышение производительности и эффективности. Владимир Рашевский привел пример угольной отрасли: за 10 лет производительность в ней выросла почти в 2 раза. И это позволяет вытеснять с рынка компании из других стран.

По мнению Владимира Рашевского, конкурентоспособность в значительной степени зависит от государственного регулирования и мер структурной политики и стимулирования.

-С одной стороны, это хорошо понимает власть. С другой стороны, компании просят и предлагают соответствующие меры. И надо сказать, что диалог в целом налажен, - подчеркнул Владимир Рашевский, - В частности, за последние 10 лет применено более 30 различных инструментов господдержки и структурных мер. Это и хорошо известные специальные инвестиционные контракты в машиностроении, и масштабная поддержка сельского хозяйства, и программа договоров поставки мощности в энергетике.

Статистика показывает, что их востребованнсть бизнесом растет: если в 2017 году около 22% компаний обращались за господдержкой к институтам развития, то в 2018 - 38%. Однако, по мнению Владимира Рашевского, результат пока не может устраивать, поэтому главная цель ближайших лет - расшевелить экономику. Главное, что стратегические тезисы этой задачи четко сформулированы в «майском» указе президента и «упакованы» в принятые национальные проекты.

- Цели нацпроектов мы полностью разделяем и считаем их отличной основой, в том числе для дальнейшего совершенствования государственной экономической и структурной политики, - сказал Владимир Рашевский.

Он призвал правительство упрощать процедуры получения господдержки бизнесом, отметив, что «работают простые вещи», и предложил ускорить процесс принятия регуляторных решений.

Еще одним важным фактором повышения конкурентоспособности руководитель СУЭК назвал макроэкономическую стабильность, обеспеченную государством. Главное для бизнеса - это низкая инфляция и умеренно слабый валютный курс рубля, который поддерживает как импортозамещение, так и экспорт. А на увеличение доли инвестиций в ВВП должен повлиять доступ компаний к «длинным деньгам», который ограничивается высокими процентными ставками по кредитам. «Если средняя ставка составляет сейчас 9%, то нужно 6-7%», - высказал мнение Владимир Рашевский.

Среди других факторов конкурентоспособности он назвал и развитие инфраструктуры, которая требует сотни миллиардов долларов инвестиций, а применительно к ней - долгосрочных и предсказуемых тарифов. Но это правильные инвестиции, считает Рашевский. Они несут колоссальные мультипликативные эффекты и создают основу для реализации инвесторами их проектов и для усиления присутствия на растущих рынках, в том числе в АТР.

Отдельно Владимир Рашевский отметил кадровую проблему. По его словам, наиболее острый дефицит кадров возникает там, где реализуются крупные инвестиционные проекты. А причина этого - в неразвитости социальной инфраструктуры на перспективных территориях. «Жизнь там есть, а качества жизни - нет», - сказал Владимир Рашевский. Поэтому фокус национального проекта «Жилье и городская среда» должен быть в том числе на инвестициях в социальную сферу в таких точках экономического роста. Также для решения проблемы нехватки кадров важны меры по стимулированию межрегиональной миграции.

-Для повышения конкурентоспособности нам всем предстоит решать еще много задач. И это возможно только на стыке усилий государства и бизнеса. А для этого самое главное - взаимное доверие. Для успеха нужно, чтобы большинство компаний считали государство партнером, - подчеркнул Владимир Рашевский.