Вторым базовым аэропортом Аэрофлота станет Красноярск

29 марта в рамках Красноярского экономического форума заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу Аэрофлота Андрей Панов, губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер подписали документ о создании международного хаба.

Начало его работы запланировано на 2020 год, и Аэрофлот прогнозирует, что к 2023 году его пассажиропоток в Красноярске достигнет 1 млн. человек. Красноярский хаб позволит увеличить количество прямых регулярных рейсов из краевой столицы – для жителей Сибири станут доступнее соседние и дальние регионы.

-Бизнес-модель хаба с комфортными стыковками позволит нам привлекать транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях, а наши перспективные планы предусматривают создание ряда региональных баз в России. Группа «Аэрофлот» внесет реальный вклад в выполнение поручения президента Российской Федерации расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву», — сказал Андрей Панов.

СПРАВКА

В ноябре 2018 года Совет директоров Аэрофлота утвердил новую Стратегию развития до 2023 года с названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота». В стратегии в том числе поставлена задача создать международный хаб в Красноярске. За счет удобного географического положения города авиакомпания сможет обеспечить трансфер между городами Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, а также в Китай и другие пункты Азии.