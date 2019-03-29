Спортивные магазины, которые помогут подготовиться к лету

И хоть, несмотря на прогнозы погоды, картина за окном оставляет желать лучшего, от календарного лета нам всё равно никуда не деться! Оно непременно наступит, а вместе с ним придёт и купальный сезон со всеми его составляющими. Молодцы те, кто готовится к лету круглый год, но что же делать тем, кто входит в категорию спортзальных “подснежников”? В этой статье мы сделали для вас подборку лучших спортивных магазинов, где можно купить всё необходимое для того, чтобы быть в этом купальном сезоне неотразимыми даже в самых коротких шортах!

Первый магазин, на который стоит обратить внимание – это всеми любимый Nike. Вот уже на протяжении многих лет компания является одним из лидеров в области производства одежды и обуви для занятий спортом. Особенно радует то, что в магазине можно найти коллекции практически для любых видов активностей: от футбола и баскетбола до фитнеса и йоги. Ну а если Вы являетесь поклонником модного нынче кроссфита, то найдёте в каталоге компании полную экипировку и для этого занимательного спорта. Специальная распродажа Найк для тех, кто хочет привести себя в хорошую физическую форму к наступающему лету, продлится до 10 апреля и позволит Вам купить любимые товары со скидками аж до 50%!

Конечно, если речь зашла о Nike, то нельзя не сказать и о его главном конкуренте – магазине Adidas. В этом году, как и положено, компания порадовала нас своей новой весенней коллекцией, в том числе и новыми моделями обуви: функциональные BOOST, звёздные PREDATOR или же ультрамодные YUNG-96 – выбирайте на свой вкус! Ну а если Вы, помимо прочего, являетесь ещё и поклонником современных технологий, то Вам наверняка придётся по душе модель ALPHAEDGE 4D – эксклюзивные кроссовки Адидас, напечатанные на 3D-принтере! Приобрести новинки от бренда со скидками Вам помогут специальные промокоды Адидас, которые Вы можете найти на нашем сайте Промокоды КП ру.

Источник: Adidas.com

Любителям бега рекомендуем обратить внимание на магазин New Balance. Американский бренд славится своим особым подходом к созданию спортивной обуви по уникальным инновационным технологиям. Использование специальных техник в производстве позволяет компании выпускать на рынок высококачественные и ультракомфортные кроссовки, которые абсолютно безопасны не только в повседневной носке, но и при занятиях профессиональным спортом. Тем, кто заботится не только о содержании, но и о внешнем виде, модели бренда также придутся по душе, ведь каждая из них обладает дизайном, который создан по последнему слову моды! Распродажа New Balance позволит купить со скидкой не только легендарные кроссовки, но и другие товары из каталога компании!

Если Вы не хотите тратить дополнительные силы на походы в спортивный зал, то почему бы не начать тренироваться дома? Конечно, занятия спортом в домашнем режиме потребуют от Вас достаточно высокий уровень самодисциплины и мотивации, однако они также обладают неоспоримыми преимуществами, например, экономят не только ваше время, но и деньги на абонемент и инструктора. Большой выбор спортивных тренажёров для любых целей можно найти в магазине Спортмастер. Подборка кардиотренажёров поможет сбросить вес, а тренажёры и аксессуары для силовых тренировок позволят накачать мышцы и создать рельефное тело Вашей мечты! Для тех же, кто предпочитает фитнес, в каталоге компании можно найти большой выбор утяжелителей, обручей, скакалок и прочих аксессуаров. Все актуальные акции Спортмастер, благодаря которым можно приобрести товары с отличными скидками, можно найти на сайте Промокоды КП ру.

Источник: sportmaster.ru

Ну а если Вы тренировкам дома или в спортивном зале предпочитаете активный отдых на свежем воздухе, обратите внимание на магазин Декатлон. Самокаты, скейтборды, лонгборды, роликовые коньки, бадминтон – всё это можно найти в каталоге компании. Также ассортимент продукции магазина придётся по душе поклонникам велоспорта! Наряду с горными, городскими, шоссейными, универсальными и другими велосипедами, в магазие представлены специальные шлемы, перчатки, туфли для велоспортсменов, а также различные запчасти, инструменты и товары для ухода за железным конём. Приобрести всю эту и многую другую продукцию по выгодной цене помогут скидочные промокоды Декатлон.

В нашей подборке мы собрали для Вас лучшие предложения от спортивных магазинов на любой вкус: от специальной одежды и обуви, до тренажёров, аксессуаров и профессиональной экипировки. Ну а выбор, каким именном видом активного отдыха заняться перед предстоящим летом, остаётся за вами! Если же Вы хотите увидеть больше акций и скидок на любимую продукцию – переходите на наш сайт Промокоды КП ру.

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