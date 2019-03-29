2019-03-29T18:22:40+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский после победы: Первый визит - в Жмеринку. Я там в гримерке ботинки забыл, надо забрать

Наш колумнист Дмитрий Смирнов представил первый день Владимира Зеленского после победы на выборах президента Украины
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Победивший президент Украины делает первые распоряжения и строит планыПобедивший президент Украины делает первые распоряжения и строит планыФото: REUTERS
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В распоряжение редакции «КП» попала аудиозапись прослушки, сделанной в офисе Владимира Зеленского на следующий день после выборов. Только что победивший президент Украины делает первые распоряжения и строит планы.

- Нет, это совпадение, не задумывалось так, чтобы именно 1 апреля итоги выборов. "День дурака" национальным праздником на Украине делать не будем. Просто памятной датой объявим и все.

***

- И гастроли в России не просто разрешить, а сделать обязательными. Трижды в месяц. Обоснуйте там как-нибудь типа "в рамках отпора в гибридной войне". Естественно, я поеду! У меня ведь шоколадной фабрики в Липецке нет, а подрывать финансовую мощь агрессора я как лидер нации как-то же должен!

***

- Агрессор или Огрессор?

***

- Странный вопрос "Как я буду отвечать "Чей Крым?" Весело буду отвечать, с шутками, в присущей мне манере.

***

- Это что? Ага, новый прайс за выступления. Дописываем везде нолик сзади к цене. Сколько Собчак после выборов накинула за ведение корпоративов? Не, ну мы столько не можем, надо совесть иметь. И переименуйте там "ведение корпоративов" во "встречу с населением". И мне на подпись, я подпишу, будет указ. Кстати, подписание указов в прайсе тоже предусмотрите.

***

- Ну сбежал и бог с ним, в Ростове места много. Все там будем, и я тоже.

***

- Посмотри, в этом не слишком броско на инаугурацию? Ну и что с того, что в стразах, Киркоров не обидится, перьев-то нет. Может, у Сердючки шапку со звездой взять? В конце сорву, растопчу, скажу, что начал декоммунизацию с себя.

***

- А почему такая скучная программа инаугурации - присяга, речь и все? Добавьте там по песне в начале и в конце, танец после присяги и номер-пародию покажу "Все президенты Украины от Кравчука и до меня". Если под "на лабутенах и офигительных штанах" выйду на сцену нормально же будет?

***

- Ну не буду я Путину звонить. Что я ему скажу? Он в шоу-бизнесе не очень, я - во всем остальном, у нас просто общих тем для разговора нет.

***

- Смотри, шутку придумал для встречи с Трампом. Захожу такой и говорю: "Когда вас избрали, я понял, что пришло время для клоунов в политике, и тоже пошел в президенты". Поймет? Не слишком сложно?

***

- Да, на следующей неделе поеду к Маслякову за томосом для автокефального украинского КВН. Хватит, я этого московского юмора еще с "Кривой Рог-Транзит" натерпелся! Пять лет угнетали под музыку Шаинского будущего президента Незалежной!

***

- А мне обязательно нужно заниматься экономикой? Эти все налоги, товарооборот, пенсии-зарплаты, газ этот где-то покупать надо. Президент точно это должен знать? Ну Макрон же вон как-то живет без этого всего, и ничего.

***

- Слушай, я тут почитал Конституцию - а нигде не написано, что президент Украины обязан пить каждый день.

***

- Журналисты спрашивают - куда будет первый визит? В Жмеринку. Я там в прошлом году в гримерке ботинки забыл, надо забрать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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