Как мы ходили в музей проституции на Арбате

- Эх, жалко, что нет указателей, - ворчал фотокорреспондент «КП» Володя Веленгурин. - Вот я был как-то в Италии. На территории бывшего города Помпеи. Там на тротуарах фаллосы установлены. И возле каждого из них девушка.

- Живая?

- Конечно. Если стоит в этом месте, значит готова к переговорам.

Я шёл по сырому Арбату и тайно завидовал опыту Володи. Воодушевившись темой, он активно жестикулировал и постепенно перешёл к Амстердаму и улице красных фонарей, на которой тоже бывал.

А вот и двадцать пятый дом, - воскликнул я с облегчением. - Готовь фотоаппарат.

Мы спустились по лестнице и оказались в тесном подвальчике, который был забит журналистами.

Это основатель музея истории проституции Валерий ПереверзевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все обступили молодого человека, похожего на дьякона и сатаниста одновременно. Густая чёрная борода диковинно сочеталась с серебряными печатками на пальцах и косухой. Это был основатель музея истории проституции Валерий Переверзев.

- То, что нашу экспозицию не возьмут в Третьяковку, говорит о недальновидности этого музея, - словно на митинге, вещал он.

Репортёры, не моргнув глазом, записали.

- Проституция - это зло, к которому я отношусь с презрением. И если к нам придёт девушка лёгкого поведения, то я приобщу ее к искусству. Я покажу ей кое-что интересное...

Шестиметровый подвал за пятнадцать минут превратился в парилку.

Добравшись до самого дальнего уголка музея, мы с Володей обнаружили унитаз. И начали гадать, как в том фильме, экспонат это или не экспонат. Я рискнул и нажал на кнопку смыва. После чего под алой пластмассовой крышкой раздался звук водопада.

Экспонат это или не экспонат?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Потрогай вот эту железочку, - велел Володя и прицелился, словно охотник.

Я послушно начал щупать какой-то шлем. К Веленгурину присоединились ещё несколько фотографов. И все они улыбались какой-то странной загадочной улыбкой.

- Володь, а ты не знаешь, что это? - спросил я.

- Пояс верности... - буркнул мой спутник.

У меня внутри все похолодело. Потом наполнилось кипятком. Потом снова похолодело. Оказалось, что я держусь за штуковину, в которой должна быть другая штуковина. И есть она только у мальчиков.

Я отпрянул от неё как от дьявола. Фотографы давились от смеха.

Из соседней комнаты доносился голос Валеры:

- Проститутка для меня все равно остаётся женщиной. И она требует внимания. В конце концов, комплиментов. Пускай приходит...

Унитаз снова зашумел. Журналисты - народ пытливый.

- Олег, смотри, камасутра! - воскликнул кто-то словно ребёнок.

Все вместе с Олегом потащились туда, начисто забыв про меня.

Пояс верности

Кстати, толку от этой камасутры никакого. Древнеиндийская книжица с интимным рисунком на обложке спрятана за стеклом.

Всего в новом музее около 100 экспонатов. Валерий Переверзев добывал их в разных странах, не гнушаясь барахолок.

Стены комнатушек облеплены изображениями голых женщин. В их массе изредка встречаются мужские органы, издалека напоминающие сливы.

Всего в новом музее около 100 экспонатовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особенно в музее проституции много кукол. Они валяются на входной лестнице и в туалете. Висят на стендах. Из них сделана инсталляция - «кукольная шаурма». Игрушки изрубили в куски и насадили на вертел.

Я с трудом пробрался к Валере и спросил, сколько он платит аренду. Все же это самая известная улица в стране. И здесь полно туристов - и зимой, и летом.

- Нисколько, - реагировал Переверзев. - Платят мои друзья-инвесторы. Они неравнодушны к настоящему искусству.

Особенно в музее проституции много куколФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбравшись на свежий воздух, я минут пять приходил в себя. Зашёл в магазин косметики, который находится в двух метрах. Спросил девчат, как они относятся к такому соседству. Те немного смутились и сказали, что в Москве полно других музеев, в которых они не были. Например, истории шоколада и какао. И лучше сходить туда, чем в этот вертеп.

Я пошёл домой, а Володька остался. Говорит, что голые женщины на стенках ни при чем. Просто если снимать, так уж как следует. На то мы и профессионалы.

Адрес музея: Арбат, 25.

Режим работы: каждый день с 10.00 до 22.00.

Стоимость билета: 50 рублей - короткая программа (до одного часа), 100 рублей - на всю катушку, с экскурсией.