2019-03-29T18:58:24+03:00
Общество

Бывшую невестку видеоблогера Юрия Дудя оштрафовали за нападение на его маму

Юлия Дудь должна будет заплатить 5 тысяч рублей
Семен ЕЛЕНИН
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9-летний племянник известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя стал причиной громких семейных разборок. «Комсомольская Правда» уже писала, что старший брат Юрия Игорь (ему 39 лет) недавно развелся с супругой Юлией и пара теперь пытается разобраться, с кем будет жить их совместный сын. Вот уже несколько месяцев мальчик живет с папой. Однако в октябре 2018 года Юлия Дудь вместе со своим отцом попытались забрать ребенка.

Дело было прямо на улице. Игорь вышел из подъезда с сыном и матерью, Анной Степановной. Юлия, ее отец и еще несколько мужчин их ждали. Мальчика пытались посадить в машину. Анна Степановна и Игорь стали его отбивать. Брат блогера сумел убежать с сыном в подъезд. Как выяснилось, в ходе потасовки Юлия нанесла несколько ударов бывшей свекрови.

Сегодня административное дело по этому эпизоду разбирали в Лефортовском суде. На заседание журналистов не пустили, оно прошло в закрытом режиме. (Это стандартная практика, когда в деле, пусть и косвенно, фигурирует несовершеннолетний).

- Юлия Дудь признана виновной в совершении административного правонарушения по статье «Побои», - рассказала «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко. - Ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Правда, у бывшей невестки звезды российского YouTube есть право оспорить этот штраф в течение десяти суток.

Тем временем, у бывших супругов продолжается гражданский процесс по «определению места жительства ребенка». Ближайшее заседание пройдет в Лефортовском суде в понедельник, 1 апреля, но - также в закрытом режиме.

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Московская полиция пытается разобраться в сложностях семейных отношений родственников известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Как выяснилось, еще осенью прошлого года его мама Анна Степановна (женщине сейчас 62 года) и старший брат Игорь (ему 39), подали заявление в полицию. По их словам, во время прогулки около дома на них напала группа мужчин. Одного из них заявители знают лично - среди нападавших, по их словам, был отец жены Игоря Дудя. Точнее, теперь уже почти бывшей жены Юлии - пара в состоянии развода. Но их общий 9-летний сын вот уже несколько месяцев живет с отцом, а не с матерью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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