Медведев: «К Абызову, как министру, претензий нет»

«Комсомольская Правда» приводит самые важные цитаты премьер-министра из трансляции.

#VKLive c Дмитрием Медведевым.Председатель Правительства РФ в прямом эфире отвечает на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства

САНКЦИИ НЕ ОТМЕНЯТ

«Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет, во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась - Советский Союз или Российская Федерация. У нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще»

СУД РЕШИТ

«Если говорить о системе Открытого правительства, то у меня к ней, к работе этой никаких претензий нет. А коммерческая деятельность Абызова мне неизвестна, но я действительно слышал, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил вот такое уголовно-правовое развитие <...> Единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда».

ИНТЕРНЕТА КАК В КИТАЕ НЕ БУДЕТ

«Конечно, у нас не будет такого регулирования как в Китае. И я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех результатов, на которые это регулирование было изначально ориентировано. Тем более, мы не стремимся к такому регулированию».

«ЧИНОВНИКИ, ПРИВЫКАЙТЕ К КРИТИКЕ»

«К власти всегда повышенные требования, иногда очень жесткие, власть всегда критикуют, это абсолютно нормально. Когда ты представляешь власть, не важно, на каком уровне - на уровне села или на уровне федерального правительства, - ты должен быть готов к одному: что тебя не будут хвалить, а будут все время ругать и говорить о том, что это не работает, а то неправильно, здесь приняли дурацкое решение, а мы ждем совершенно другого».

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН ЕСТЬ

«Есть, чего лукавить (отвечая на вопрос, есть ли в России дискриминация женщин, - ред). Вроде, действительно, у нас сейчас из 30 членов правительства целых четыре женщины, но я приезжаю к своим коллегам за границу - там половина всегда. А женщин на самом деле в нашей стране больше, чем мужчин. То есть как минимум в этом смысле диспропорция сохраняется».

УЕХАЛИ 550 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

У нас свободный въезд и выезд в рамках, установленных законом. Модель, которая до этого в нашей стране использовалась, она, естественно, неприменима. Если судить по статистической отчетности, то где-то я приведу это в границах с 2005 по 2018 год включительно, это приблизительно 550 тысяч человек

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