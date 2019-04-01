Что такое доказательная медицина и каким препаратам стоит доверять?

На сегодняшний день существует огромное количество препаратов, эффективность которых не была доказана с позиции доказательной медицины. Но эти препараты продолжают назначать. Вы их принимаете, а они не действуют. «Есть научные доказательства того, что, к сожалению, ноотропил и церебролизин не эффективны», - отмечает д.м.н, профессор Елена Малышева.

Международным стандартом проведения клинических исследований служат двойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные исследования. Только с помощью таких исследований возможно формирование доказательной базы по эффективности и безопасности препарата.

Впервые термин доказательная медицина (evidence based medicine) ввел в 1990 году доктор Дэвид Л. Сэккет. Доказательная медицина означает использование лучших доказательств для принятия решения о назначении того или иного препарата. На сегодняшний день лучшее доказательство эффективности и безопасности препарата – это результаты двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования. Эти исследования могут сделать несостоятельными методы лечения, которыми пользовалось не одно поколение. Например, долгое время считалось, что витамин С эффективен для профилактики и лечения ОРВИ. Однако, проведенные клинические исследования опровергнули это мнение.

Ранее исследования могли проводиться с участием сотни, а, может быть, и десятка пациентов. Эффективность и безопасность исследуемого препарата не сравнивалась с плацебо. Не исключалось и неосознанное психологическое влияние врача на пациента об эффективности препарата. Когда врач мог убедить пациента: «Это самая лучшая, кремлевская таблетка, она обязательно вам поможет». И в 30% случаев такая таблетка помогала. Это называется эффект плацебо или «пустышки».

Плацебо – это таблетка, которая не содержит лекарственного вещества. Она совершенно безвредна. Но и эффективностью она не обладает. Лекарство будет считаться эффективным, если польза от его применения статистически значимо превышает плацебо. При двойном слепом методе ни пациент, ни врач не знают, что содержится в таблетке – плацебо или действующее вещество. В этом случае двойной слепой метод позволяет исключить субъективное отношение врача к препарату и возможность как-либо повлиять на самочувствие пациента.

Проведение таких исследований требует от фармацевтических компаний вложений большого количества средств.

Расстрельный список препаратов: лекарства от ОРЗ. Жить здорово! 22.03.2019.

«Доказательная медицина – это когда компания тратит деньги не на рекламу, а на доказательства того, что таблетка действует. Русские препараты практически никогда не имеют никаких слепых исследований. Но у русского препарата Ингавирин появились двойные слепые плацебо-контролируемые исследования», - отмечает д.м.н, профессор Елена Малышева.

В программе были представлены результаты исследований применения препарата для лечения ОРВИ у взрослых и детей.

«В исследование было включено 633 взрослых пациента. Они получали терапию от ОРЗ. Температура у пациентов купировалась в среднем на 24 часа быстрее. Они быстрее выздоравливали. У них снижались риски бактериальных осложнений после вирусных инфекций», - сообщает д.м.н. врач педиатр-иммунолог Продеус А.П.

«Следующий отчет посвящен детям. Тоже двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Детей было тоже более 600 человек. И оказалось, что у детей скорость снижения температуры составляла на 11 часов быстрее, - отметили Е.В. Малышева и А.П. Продеус. - Мы с профессором счастливы, что русские компании стали проводить такие исследования. Большое уважение и просьба продолжать в том же духе».

В январе 2019 года ВОЗ включила российский противовирусный препарат в международную систему классификации лекарственных средств с присвоением кода АТХ - J05AX21 «Прочие противовирусные препараты».