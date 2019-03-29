2019-03-29T23:19:59+03:00
Спорт

Форвард "Зенита" Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Санкт-Петербург

Аргентинец играет за "сине-бело-голубых" с лета 2017 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Себастьян Дриусси несчастен в Санкт-Петербурге.Себастьян Дриусси несчастен в Санкт-Петербурге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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23-летний форвард питерского "Зенита" аргентинец Себастьян Дриусси разоткровенничался со своими СМИ. Выступающий с лета 2017 года в России футболист заявил, что его переезд в Российскую Премьер-Лигу был ошибкой:

- Я слишком рано перешел в чемпионат России. Советую всем футболистам "Ривер Плейт" подумать перед отъездом. Я принял неправильное решение, но не жалею об этом. Я был в состоянии перейти в более сильную лигу, - заявил в эфире аргентинской радиостанции Radio Mitre Себастьян Дриусси.

И сказал, что скучает по своему бывшему клубу:

- Я очень скучаю по «Риверу». Нет, я ушел не из-за допинга. Хочу вернуться в «Ривер Плейт» до 30 лет. Но сперва я хочу поиграть в Европе на хорошем уровне, чтобы попасть в сборную Аргентины.

Аргентинца купили летом 2017 года за 15 миллионов евро. В 73 играх за "Зенит" Дриусси забил 12 голов и сделал 17 передач на своих партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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