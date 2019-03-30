Преподаватели из региональных вузов смогут заняться исследованиями в Вышке

Высшая школа экономики делает очередной неожиданный ход. Она приглашает триста (нет, не спартанцев) исследователей и преподавателей из регионов, тех, кто никогда не учился и не работал в ВШЭ, - на стажировку. Причем, похоже, в основном за свой счет. Зачем это Вышке и какой эффект ожидается я расспросил ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова.

Защитил диссертацию – развивайся дальше

- Ярослав Иванович, вы объявили большую программу поддержки науки в региональных вузах. Зачем это вам? Вышка и так крупнейший вуз страны, своих хлопот хватает…

- Мы один из крупнейших вузов России, это правда. И мы работаем для своей страны. Один из непреходящих вызовов России – разрыв между центром и регионами. Это вызов для единства нашей страны, для нашего патриотизма. Экономический разрыв можно сократить, не допуская разрыва в качестве образования, в уровне научных исследований.

У региональной науки есть большой потенциал для роста. Зачастую, чтобы его раскрыть, нужны не такие уже большие ресурсы. Но даже их в регионах не хватает. Причем речь идет не только о деньгах – это в первую очередь кадры, лабораторное оборудование и доступ к информации.

В этих условиях ведущие вузы должны брать на себя ответственность по развитию научного потенциала в стране, а не только в собственных стенах. Виктор Антонович Садовничий на съезде Российского союза ректоров год назад предложил программу «Вернадский» - взаимодействие между ведущими университетами страны, руководителями регионов и региональными университетами, чтобы поднять качество исследований и образования в последних.

Мы уже начали несколько программ по поддержке коллег из регионов. Сейчас готовы создать полноценную систему по поддержке региональной науки. Наша цель – предоставить инструменты, при помощи которых их научные идеи и разработки смогут получить широкую известность.

- Сколько собственных средств Вышка вкладывает в эту программу?

- По предварительным подсчетам, около 100 миллионов рублей.

- Вышка уже ведет программу российских постдоков. Как она развивается, в чем отличие новой программы стажировок?

- Постдоки – это быстро развивающаяся в мире форма первой академической занятости. Молодой ученый, как правило, только что защитивший диссертацию, приглашается на один-два года поработать в ведущий научный центр своего профиля. Как правило, он там не остается, но работа с ведущими учеными помогает вывести на новый уровень его собственные исследования. Выгодна такая форма и ведущим научным центрам – через них проходит поток молодых амбициозных людей, а ведь возраст 25-35 – самый креативный для науки.

Вышка уже несколько лет приглашает иностранных постдоков, это успешный проект. В этом учебном году мы пригласили принять участие в исследованиях, проводимых в нашем университете, наиболее способных молодых российских ученых – тем, кому еще нет 35 лет. Поначалу выделили 20 мест, пришло 250 кандидатов, зачислили в итоге 24 человека с очень интересными проектами. Эта программа для ее участников должна была продолжаться год, но для 18 человек лаборатории, в которых они работают, запросили еще один год работы.

Постдок получает вознаграждение на уровне средней зарплаты по Москве, но не имеет права параллельно работать еще где-то. Он должен сосредоточиться именно на исследованиях или сочетать их с преподаванием, руководством студентами. Но только в рамках работы того коллектива, в который он вошел.

Ярослав КузьминовФото: Иван ПРОХОРОВ

С учетом высокого спроса планируем расширить программу постдоков вдвое, до 50 человек. Но мы понимаем, что не каждый человек готов уехать из родного города на такой длительный период. Поэтому в конце марта решили запустить новую программу - стажировки для преподавателей и исследователей. Причем, в ней уже нет ограничений по возрасту. Стажеры из региональных вузов и научных институтов смогут провести в университете от двух недель до полугода, работая в тех подразделениях ВШЭ, которые им интересны. Программа имеет три трека – для преподавателей, для исследователей и для университетских менеджеров. В программе участвуют все четыре кампуса Вышки – московский, питерский, в Нижнем Новгороде и в Перми. Количественные показатели - до 300 человек в год. Из них для 200 человек ВШЭ может взять на себя оплату проезда и проживания.

Отпустят ли вузы своих исследователей?

- Ярослав Иванович, вы сами много раз говорили о том, что в регионах преподаватели очень загружены, читают несколько курсов, у них не хватает времени на занятия наукой. И вот я представляю – приходит такой ключевой преподаватель к ректору (а слабый преподаватель сам не захочет ехать куда-то учиться) и просит его отпустить на полгода на стажировку. Я предполагаю, что этот ректор ответит…

- Если ректор думает о будущем, он ему еще и командировочные оплатит.

- Вы говорили, что общались с некоторыми коллегами-ректорами. Часть из них готова отпустить своего сотрудника в Вышку, часть, как я понимаю, нет. Не было ли смысла заключать двухсторонние договора между вузом и Вышкой о том, что на время стажировки за сотрудником сохраняется место в вузе, но без выплаты зарплаты. А он, по окончании стажировки, должен каким-то образом транслировать полученный опыт в своем вузе?

- Наверное, вы правы, и я поговорю со своими региональными коллегами.

- После того, как вы обнародовали идею стажировок на Профессорском собрании, я от преподавателей старшего возраста слышал такую версию: это Вышка затеяла, чтобы переманить к себе перспективных ученых и преподавателей из регионов. Человек, который приедет к вам учиться, будет подписывать какие-то бумаги о том, что после окончания стажировки обязан вернуться на прежнее место работы?

- Мне кажется, это задача вуза, где он работает. Но я бы больше доверял своим коллегам. Мне кажется, для взрослого человека это унизительно.

А если у соискателя нет средств…

- Вы говорили, что человек, принятый на стажировку, берет на себя проезд до кампуса и проживание. Но при этом, если у стажера нет таких средств, их выделяет Вышка. А как доказать, что таких денег нет и получить помощь от университета?

- Не надо ничего доказывать. По опыту работы с постдоками, у нас будет конкурс заявок на стажировки региональных коллег, которые представят подразделения Вышки. При прочих равных условиях, преимущество будет у тех заявок, где такой поддержки не требуется. Но мы во всех случаях будем руководствоваться содержательными мотивами – понимаем, что обстоятельства у людей бывают разные.

- На сайте Вышки, где рассказывается об это инициативе, говорится, что стажер будет получать вознаграждение в 12 тысяч рублей. На эти деньги не то, что в Москве, в Перми не прожить. Вы говорили о том, что будет возможность еще работать, преподавать и получать больше. Кто на это может рассчитывать? И какая эта может быть работа, если исследователь приедет всего на месяц или два?

- Нет, это была опечатка, ее уже исправили. 30 тысяч в месяц. Совместительства не предусмотрено – это же стажировка.

Стажировка по любому направлению университета

- Вышку по-прежнему многие воспринимают как экономический вуз, при том, что сейчас это большой современный университет с факультетами математики, физики, компьютерных наук. Открываются биологический и химический факультеты. Нужно ли понимать, что приехать на стажировку можно по любому из направлений, которые сейчас есть в университете?

- Да, нужно выбрать направление для стажировки и списаться с представителями соответствующего факультета или института. Обсудить конкретную тему стажировки: исследование, образовательную программу или конкретный учебный курс. Подобрать руководителя стажировки. Все координаты сотрудников ВШЭ есть на сайте университета.

- Как я понимаю, во время стажировки будут еще учить правильно оформлять научную работу, рассказывать, каким образом опубликовать результаты исследования на английском языке в ведущих научных журналах?

- В Вышке работает Academic Writing Center, который предоставляет такие сервисы. Но это надо будет оговорить при планировании стажировки – это дополнительные ресурсы со стороны ВШЭ.

- Какой вы видите итоговую работу стажера, участвовавшего в программе? Отчет? Справку по результатам выполненных работ? Как понять, что стажировка прошла успешно?

- По результатам стажировки нужно представить отчет – рассказать, как полученные компетенции, знания и навыки помогут человеку в дальнейшей работе, о планах в своем университете и о возможных направлениях дальнейшего сотрудничества с ВШЭ.