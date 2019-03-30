Звезда шоу «Голос» вынудила олигарха извиниться за хамство

Какие только чудеса не случаются в субботу утром. Так звезда шоу "Голос" Севиль заявила, что олигарх, у которого она отказалась петь на корпоративе, поскольку выход певицы подразумевался в нижнем белье, решился извиниться перед ней. Да не просто попросить прощения, а подарить ценный презент - колье от Tiffany стоимостью 1,3 миллиона рублей. К подарку шел шикарный букет цветов и записка. «Севиль, надеюсь, эта милая безделушка загладит мою вину. Примите мои извинения», — написал миллионер.

Когда девушка рассказывала историю о неудавшемся корпоративе, она меньше всего предполагала, что возмутившая ее ситуацию примет столько приятный оборот. Но при этом от подарка певица отказалась и вернула колье дарителю. Чтобы не быть обязанной влиятельному олигарху.

Шикарный подарок обошелся бизнесмену в 1,3 миллиона // Фото: Официальный сайт бренда

«Цветы и коробка конфет на законном уровне не считаются взяткой. Букет на самом деле прекрасен, его я оставила. А вот то, что оказалось в коробочке — это слишком . Я достойна этих украшений, но не в таком контексте. Сам жест урегулирования конфликта был приятен», — рассказала Севиль «СтарХиту». Девушка надеется, что не обидела заказчика концерта своим отказом.

Высказася и продюсер артистки Олег Золотых, который заявил, что его подопечная вообще не хотела выносить эту история на достоянии общественности, но в прессе неожиданно начались спекуляции по поводу правдивости истории с отказом выступления в нижнем белье. «Я официально заявляю, что Севиль — талантливая и порядочная девушка, которая достойна гораздо лучшего отношения к своей персоне и к своему творчеству! У нее вышел альбом, она выступает с концертами. Я считаю, что мы на правильном пути, отказываясь от подобных предложений. Артиста надо уважать», — заявил представитель музыканта.

Надо отметить, что в подобных неоднозначных ситуациях бывали разные звезды.

Так, Анна Семенович рассказывала, что однажды ей пришлось закрываться охраной от приставаний сибирского ухажера после выступления. А вот Анна Седокова однажды была сильно возмущена, когда во время ее выступления люди не обращали на нее внимания и продолжали как ни в чем не бывало ужинать. Такое отношение к ее творчеству расстроило красавицу до слез.