2019-03-30T16:42:17+03:00
Звезды

Звезда шоу «Голос» вынудила олигарха извиниться за хамство

Миллионер подарил девушке колье от Tiffany, но она вернула дорогой презент
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Севиль заявила, что олигарх, у которого она отказалась петь на корпоративе, поскольку выход певицы подразумевался в нижнем белье, решился извиниться перед нейСевиль заявила, что олигарх, у которого она отказалась петь на корпоративе, поскольку выход певицы подразумевался в нижнем белье, решился извиниться перед нейФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Какие только чудеса не случаются в субботу утром. Так звезда шоу "Голос" Севиль заявила, что олигарх, у которого она отказалась петь на корпоративе, поскольку выход певицы подразумевался в нижнем белье, решился извиниться перед ней. Да не просто попросить прощения, а подарить ценный презент - колье от Tiffany стоимостью 1,3 миллиона рублей. К подарку шел шикарный букет цветов и записка. «Севиль, надеюсь, эта милая безделушка загладит мою вину. Примите мои извинения», — написал миллионер.

Когда девушка рассказывала историю о неудавшемся корпоративе, она меньше всего предполагала, что возмутившая ее ситуацию примет столько приятный оборот. Но при этом от подарка певица отказалась и вернула колье дарителю. Чтобы не быть обязанной влиятельному олигарху.

Шикарный подарок обошелся бизнесмену в 1,3 миллиона // Фото: Официальный сайт бренда

Шикарный подарок обошелся бизнесмену в 1,3 миллиона // Фото: Официальный сайт бренда

«Цветы и коробка конфет на законном уровне не считаются взяткой. Букет на самом деле прекрасен, его я оставила. А вот то, что оказалось в коробочке — это слишком . Я достойна этих украшений, но не в таком контексте. Сам жест урегулирования конфликта был приятен», — рассказала Севиль «СтарХиту». Девушка надеется, что не обидела заказчика концерта своим отказом.

Высказася и продюсер артистки Олег Золотых, который заявил, что его подопечная вообще не хотела выносить эту история на достоянии общественности, но в прессе неожиданно начались спекуляции по поводу правдивости истории с отказом выступления в нижнем белье. «Я официально заявляю, что Севиль — талантливая и порядочная девушка, которая достойна гораздо лучшего отношения к своей персоне и к своему творчеству! У нее вышел альбом, она выступает с концертами. Я считаю, что мы на правильном пути, отказываясь от подобных предложений. Артиста надо уважать», — заявил представитель музыканта.

Надо отметить, что в подобных неоднозначных ситуациях бывали разные звезды.

Так, Анна Семенович рассказывала, что однажды ей пришлось закрываться охраной от приставаний сибирского ухажера после выступления. А вот Анна Седокова однажды была сильно возмущена, когда во время ее выступления люди не обращали на нее внимания и продолжали как ни в чем не бывало ужинать. Такое отношение к ее творчеству расстроило красавицу до слез.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Около 12 тысяч полицейских обеспечивают порядок на акциях «желтых жилетов» во Франции
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Минобороны Венесуэлы: США увеличили разведывательную активность у границ страны
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
На Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей на выборы президента
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь
Опубликовано видео первого полета нового транспортного самолета Ил-112В
Макрон: Франция выступает против признания США суверенитета Израиля над Голанами
Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена обвинили в домогательствах
Козак: У правительства нет опасений по росту цен на бензин
Правительство выделило 700 миллионов рублей на создание муниципальных библиотек
Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit