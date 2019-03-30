Лолита успела попросить прощения у экс-супруга до его смерти

Лолита не раз признавалась в своих беседах с журналистами, что порой была несправедлива к своим мужьям. Так, например, на нее долго держал обиду ее гражданский супруг, бизнесмен Арнольд Спиваковский, который ушел из жизни 12 марта этого года. Артистка завязала с ним роман сразу же после развода с Александром Цекало, отношения были бурные, однако, же до ЗАГСа пара так и не дошла.

Позже Лолита пришла к выводу,что бизнесмен помог ей пережить развод с Цекало, однако же, строить с ним дальнейшую жизнь она не захотела.

В это время вышел ее хит «Я жизнь отдам за тебя», который подкупил поклонников своей откровенностью. Спиваковский был уверен, новая песня написана на фоне расставания и говорил друзьям, что певица никак не может его забыть. Лолиту такие заявления возмутили и она ответила, что куплетов песни достойны многие, а припева — никто. Эти обидные слова в адрес Спиваковского артистка не может простить себе до сих пор.

В своем интервью певица честно призналась. что до сих пор думает о своем бывшем избраннике, сожалея о нелепой ссоре.

— Меня оправдывает одно: я успела попросить прощения, — заявила звезда в свое инстаграме.

lolitamilyavskaya В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...

Директор гостиничного бизнеса Спиваковский, управлявший легендарной московской гостиницей «Пекин», был гражданским супругом Лолиты в конце 90-х умер в Испании 12 марта 2019 года. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.