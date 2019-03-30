Лолита успела попросить прощения у экс-супруга до его смерти
Лолита не раз признавалась в своих беседах с журналистами, что порой была несправедлива к своим мужьям. Так, например, на нее долго держал обиду ее гражданский супруг, бизнесмен Арнольд Спиваковский, который ушел из жизни 12 марта этого года. Артистка завязала с ним роман сразу же после развода с Александром Цекало, отношения были бурные, однако, же до ЗАГСа пара так и не дошла.
Позже Лолита пришла к выводу,что бизнесмен помог ей пережить развод с Цекало, однако же, строить с ним дальнейшую жизнь она не захотела.
В это время вышел ее хит «Я жизнь отдам за тебя», который подкупил поклонников своей откровенностью. Спиваковский был уверен, новая песня написана на фоне расставания и говорил друзьям, что певица никак не может его забыть. Лолиту такие заявления возмутили и она ответила, что куплетов песни достойны многие, а припева — никто. Эти обидные слова в адрес Спиваковского артистка не может простить себе до сих пор.
В своем интервью певица честно призналась. что до сих пор думает о своем бывшем избраннике, сожалея о нелепой ссоре.
— Меня оправдывает одно: я успела попросить прощения, — заявила звезда в свое инстаграме.
Директор гостиничного бизнеса Спиваковский, управлявший легендарной московской гостиницей «Пекин», был гражданским супругом Лолиты в конце 90-х умер в Испании 12 марта 2019 года. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU