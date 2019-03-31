2019-03-31T11:35:57+03:00
Звезды

Мария Кожевникова: «Главное, что ребенок Саши Савельевой жив. У меня тоже были тяжелые роды»

Говорят, что малыш солистки "Фабрики" родился весом всего 2 кг
Ольга АНТОНОВА
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Мать троих сыновей актриса Мария Кожевникова, чтобы поддержать морально певицу рассказала, что и у нее тоже были осложнения после родовМать троих сыновей актриса Мария Кожевникова, чтобы поддержать морально певицу рассказала, что и у нее тоже были осложнения после родовФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Саша Савельева до самых родов не комментировала факт своего интересного положения прессе. Певица и ее супруг Кирилл Сафонов давно мечтали о ребенке и когда беременность наконец наступила, будущие мама и папа посчитали, что лучше не обнародовать эту новость. Так спокойнее. Однако, источник из близкого окружения певицы все же рассказал журналистам, что звезда стала мамой 27 марта. Ребенок появился на свет в Москве, хотя первоначально планировалось, что рожать супруга Сафонова улетит в Израиль. Но не исключено, что роды наступили раньше времени и Савельеву доставили в элитный столичный роддом. Малыш родился весом всего два килограмма, и теперь его выхаживают врачи. Сами молодые родители ситуацию не комментируют и на звонки журналистов не отвечают.

Мать троих сыновей актриса Мария Кожевникова, чтобы поддержать морально певицу рассказала, что и у нее тоже были осложнения после родов. Однако, теперь все здоровы и счастливы.

«Всех троих детей я родила сама. Третий мальчик был с двойным обвитием. Второй — очень большой по весу, 4 600, рожать было тяжело, — призналась она. Самое главное, что ребенок жив, и я уверена, что у него все будет хорошо. И чтобы Саша сейчас тоже не переживала, ведь эмоциональная составляющая ребенка полностью зависит от эмоционального состояния матери», - рассказала экс-звезда "Универа".

Надо отметить, что за Сашу Савельеву и ее малыша переживают многие ее коллеги по звездному цеху. Они шлют ей цветы, открытки, корзинки с фруктами и желают побыстрее набираться сил и ей, и малышу. И поскорей уже выписаться домой, в квартиру, где малыша ждет новая детская. За два месяца до родов певица занялась ремонтом в квартире, где особое внимание уделила обустройству детской для малыша. Кирилл Сафонов признавался, что они с женой давно думали о ребенке. Они прожили в браке уже восемь лет, но только сейчас смогли стать счастливыми родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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