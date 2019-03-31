Модель Playboy остановили полицейские и обнаружили в багажнике ее машины труп психиатра

Модель Playboy Келси Тернер, как отмечает ее окружение, всегда была девушкой решительной, в юношестве пышногрудая красавица даже занималась боксом. Решение своих проблем она никогда не откладывала в долгий ящик, поэтому когда 71-летний психиатр Томас Берчард заявил, что он расстается с ней и дальше не будет финансировать ее прихоти, девушка заявила, что расскажет о связи супруге врача. Из-за чего между экс-любовниками вышла перепалка, которая закончилась убийством психиатра.

kelseyturnerofficial before my girls were enhanced

Как позже установят патологоанатомы, убитому было нанесено несколько ударов по голове, один из которых стал смертельным. Поняв, что возлюбленный не дышит, Келси упаковала его труп в багажник, чтобы спрятать тело в пустыне под Лас-Вегасом. Но на ее беду была остановлена полицейскими, который и обнаружили мертвого врача, прикрытого простыней.

Девушка была тут же задержана, а чуть позже следствие выяснило, что 71-летний психиатр был знаком с моделью около двух лет и оплачивал аренду ее квартиры, что составляло 3,2 тысячи долларов. Когда отношения закончились, он приостановил выплату, из-за чего Тернер, двух ее детей и мать выселили за неуплату. Это и стало причиной ссоры. Тем временем, семья подозреваемой настаивает на невиновности красавицы и просит всем миром скинуться ей на дорогого адвоката, сообщает Daily Mail.