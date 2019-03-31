2019-03-31T12:30:22+03:00
Происшествия

Модель Playboy остановили полицейские и обнаружили в багажнике ее машины труп психиатра

Оказалось, что убитый был любовником красавицы
Ольга АНТОНОВА
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Келси Тернер, как отмечает ее окружение, всегда была девушкой решительнойКелси Тернер, как отмечает ее окружение, всегда была девушкой решительнойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Модель Playboy Келси Тернер, как отмечает ее окружение, всегда была девушкой решительной, в юношестве пышногрудая красавица даже занималась боксом. Решение своих проблем она никогда не откладывала в долгий ящик, поэтому когда 71-летний психиатр Томас Берчард заявил, что он расстается с ней и дальше не будет финансировать ее прихоти, девушка заявила, что расскажет о связи супруге врача. Из-за чего между экс-любовниками вышла перепалка, которая закончилась убийством психиатра.

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Как позже установят патологоанатомы, убитому было нанесено несколько ударов по голове, один из которых стал смертельным. Поняв, что возлюбленный не дышит, Келси упаковала его труп в багажник, чтобы спрятать тело в пустыне под Лас-Вегасом. Но на ее беду была остановлена полицейскими, который и обнаружили мертвого врача, прикрытого простыней.

Девушка была тут же задержана, а чуть позже следствие выяснило, что 71-летний психиатр был знаком с моделью около двух лет и оплачивал аренду ее квартиры, что составляло 3,2 тысячи долларов. Когда отношения закончились, он приостановил выплату, из-за чего Тернер, двух ее детей и мать выселили за неуплату. Это и стало причиной ссоры. Тем временем, семья подозреваемой настаивает на невиновности красавицы и просит всем миром скинуться ей на дорогого адвоката, сообщает Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU

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