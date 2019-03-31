2019-03-31T13:28:32+03:00
Звезды

MARUV ограбили в аэропорту "Борисполь"

Инцидент случился, когда она возвращалась из Тель-Авива, где была с гастролями
Ольга АНТОНОВА
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По словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где 29 марта давала концертПо словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где 29 марта давала концертФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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MARUV на Украине сегодня настолько известна, что ее без труда узнают даже сотрудники аэропорта. Узнав в девушке ту самую певицу и вычислив ее чемодан, они вскрыли багаж и вытащили из него все, что было похоже на драгоценности. Об этом сама девушка рассказала в своих Instagram Stories.

По словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где 29 марта давала концерт.

- Неприятный инцидент произошел у меня в аэропорту "Борисполя". Какие-то очень хитрые ребята, которые думают, что я вожу драгоценности, вскрыли мой чемодан и уперли все, что смахивало на драгоценности, - рассказала певица.

При этом она уточнила, что "ничего такого" в чемодане не было, поэтому кражу она "спокойно перенесла".

Напомним, Maruv выиграла украинский национальный отбор на "Евровидение" но не попала на международный этап конкурса. Из-за ее концертов в России и ряда условий контракта на участие в конкурсе не было достигнуто согласия между телерадиокомпанией Украины и артисткой. Чуть позже Maruv пообещала поддержать на конкурсе россиянина Сергея Лазарева.

MARUV о воровстве в аэропорту Борисполь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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