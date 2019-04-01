2019-04-01T10:19:55+03:00
Выборы президента Украины 2019

Предварительные итоги выборов президента Украины 2019: Прямая онлайн-трансляция заявления ЦИК

В понедельник, 1 апреля, ЦИК огласит предварительные итоги выборов президента Украины 2019 [видеотрансляция с 11.00]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По результатам обработки 50% бюллетеней лидирует Владимир ЗеленскийПо результатам обработки 50% бюллетеней лидирует Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Уже в этот понедельник, 1 апреля, станут известны предварительные итоги выборов президента Украины 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявит результаты обработки большей части бюллетеней. Набравшие большинство голосов политики выйдут во второй тур борьбы за пост главы государства.

ЦИК Украины оглашает результаты выборов.В эти минуты ЦИК Украины оглашает предварительные результаты первого тура президентских выборов

Выборы в Украине. Онлайн подсчет голосов. Первые результаты выборов. Табло ЦИК..

Сайт kp.ru писал о том, что, по итогам обработки 50% бюллетеней, абсолютным лидером избирательной кампании является шоумен Владимир Зеленский. Дальше с большим отрывом идет действующий президент Украины Петр Порошенко, а замыкает тройку лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Выборы президента Украины 2019: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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