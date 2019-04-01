В Москве задержали бывшего сотрудника полиции, который привел домой двух 14-летних девочек

На юго-востоке Москвы очередное «педофильское» ЧП. Вечером в воскресенье 31 марта в отдел полиции по Рязанскому району прибежал взволнованный мужчина. Он заявил, что у него пропал дочь и племянница. Накануне вечером, около 17:30, 14-летние Эльвира и Марина (имена изменены) вышли погулять во двор. Через какое-то время у обеих оказались отключены телефоны. Родные оббежали окрестности, но девочек так и не нашли. Мужчина рассказал, что на его дочь это не похоже - из дома она никогда не убегала, о всех своих маршрутах и планах всегда предупреждала родителей.

К поискам подключились сотрудники полиции. И уже спустя пару часов опрос жителей соседних кварталов дал результат. Двух похожих по описанию девочек видели. Они вошли в подъезд многоэтажки в сопровождении мужчины. Узнали номер квартиры, где живет этот самый человек, дальше уже было делом техники.

- В квартире действительно обнаружили пропавших несовершеннолетних, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Мужчина, который был с ними, оказался бывшим сотрудником полиции. По его словам, он познакомился с девочками на улице и предложил пойти к нему, выпить. Уж в квартире обе отключили телефоны.

По словам источника, в свои 14 лет обе девочки даже чисто внешне на совершеннолетних никак не выглядят. Экс-полисмен не мог не знать, что 18 нет ни той, ни другой.

- Хотя девочки-подростки предварительно подтвердили, что пришли на квартиру ко взрослому человеку по своей воле, - говорит источник. - Никакого интима не было.

Детей вернули родителям. Мужчину доставили в отдел полиции района Текстильщики (говорят, раньше он здесь же и служил).

По информации «КП» материалы уже передали из полиции в Следственный комитет. Разбираются в обстоятельствах алкогольных посиделок, после этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.