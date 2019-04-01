Государство извинилось перед героем статьи Политковской: офицер более 20 лет пытался доказать свою невиновность

В далёком 1995-ом году Анна Политковская написала статью о двух военнослужащих из Мулинского дисциплинарного батальона. История этих двух парней по-настоящему жуткая и печальная. 21-летний Алексей Сорокин из Калуги вернулся домой без ног.

Как такое получилось? Всё как всегда цинично и просто. По словам капитана Школьного, срочник где-то тайком выпил, его застукали пьяным и отправили обдумывать своё поведение на гауптвахту. Условия там нечеловеческие: холод, плохая еда и главное — Алексея туда посадили в мокрых валенках. Парень страдал несколько дней, пока на смену не заступил Сергей Школьный. Он и увидел, что ноги у солдата начали отмирать. Офицер немедленно отправил его в госпиталь, там провели ампутацию.

Оказывается, что это уже был не первый случай. В том же самом «карцере» мучился Слава Гудулин. Солдат тоже замерз, и ему ампутировали пальцы ног. Школьный не стал молчать об этих вопиющих случаях и написал рапорт в Москву на имя Министра обороны.

- Я отмалчиваться не стал. Отправил бумагу в Москву. А на этого солдата Сорокина начали заводить уголовное дело. Сказали, что сам бегал босыми ногами по снегу и занимался умышленным членовредительством, - рассказывает «КП» Сергей Школьный.

Та самая статья Политковской

Потом жернова несправедливости начали перемалывать и самого офицера. Было возбуждено уголовное дело, Школьного обвинили в том, что он подговорил и подкупил Сорокина и Гудулина дать показания против военной части, которая их сделала инвалидами. А потом и вовсе в Министерстве обороны заявили, что он будет уволен из вооруженных сил. Сослуживцы сказали, что он ведет асоциальный образ жизни: выпивает, частенько опаздывает, а иногда и прогуливает службу.

С 1995 года Сергей Школьный остался безработным. Ему не выдали личное дело офицера, которое по сути является трудовой книжкой, не выдали и характеристики с остальными документами, которые выдают при увольнении. Никакой выслуги лет. Ничего. А то, что служил с 1979 года, показывал отличные результаты на службе, старался и радел за родную армию и страну — это никого не интересовало. Так и остался капитан без документов. Начал скитаться по стране: работал охранником, водителем. Теперь вот в Москве бывший офицер трудится курьером. Развозит по холодной столице цветы. На плечах всегда теплый армейский бушлат — давняя привычка. Живет в дешевом хостеле. Исхудал, но блеск в глазах не потерял.

И за все 20 лет несправедливости Сергею Федоровичу полагается аж целых 2000 рублей компенсации

- Я уверен, что правда за мной. Такой несправедливости не должно быть. Парней этих двух жалко. Жизнь им угробили. Да и мне тоже. Мне уже 58 лет. Уже более 20 лет перебиваюсь каким-то мелкими заработками. Обидно, - говорит капитан Школьный.

Казалось, что череда беспросветной несправедливости так и будет преследовать офицера до конца жизни. Политковская мертва, суды и прокуратура безмолвствует, а с возрастом сил всё меньше и меньше воевать за свою честь. Но на этот Новый год он всё-таки получил долгожданный подарок. В декабре Сергею Федоровичу пришло письмо из прокуратуры. Военный прокурор Мулинского гарнизона извиняется от имени государства «за причиненный вред в результате незаконного уголовного преследования».

И за все 20 лет несправедливости Сергею Федоровичу полагается аж целых 2000 рублей компенсации. Извинения извинениями, однако, по словам Сергея Школьного, постановление о прекращении уголовного дело еще не вынесли. Так что битва еще не окончена. Но Школьный идёт до конца.

- Мне Аня Политковская сильно тогда помогла. Написала про мою историю. Поддержала. Я с тех пор и воюю. Выступаю с одиночными пикетами. Многие годы пытался обжаловать мое увольнение и в гарнизонном суде, и в военной прокуратуре. Никогда не сдавался, - твердо говорит капитан.

А еще в Москве он поступил учиться на юриста. Через год должен получить диплом. Так и живёт: накидывает на плечи свой потрепанный военный бушлат и каждое утро выходит воевать с вредными клиентами вместо добросовестной службы в Российской армии.