Нужно ли России признавать украинские выборы президента

«В первом туре были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России, - заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, - А это 5-6 миллионов человек. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

Комитет рекомендовал депутатам принять соответствующее заявление. И в принципе, поводов для такого решения масса. Первый тур отметился всем спектром фальсификаций - от «каруселей» до ручек с исчезающими чернилами. Один успех экс-главы СБУ Игоря Смешко чего стоит. Шестое место, почти шесть процентов. Ляшко обогнал, от Вилкула, как от стоячего ушел. Кто это? Кто за него голосует? Потом глянешь на результаты по регионам, и все встает на места. По случайному совпадению, Смешко набирает голоса в регионах, которые традиционно голосуют за Тимошенко. То есть, если бы эти голоса просто пририсовали Порошенко, это было бы слишком заметно. А когда так необходимые Тимошенко проценты уходят мало кому известному кандидату... Ну так у вас и комик в лидерах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

Разумеется, без масштабных фальсификаций Петр Порошенко во втором туре никаких шансов не имеет. Электорат Тимошенко и Бойко за него не пойдет, Гриценко уже заявил, что действующего президента не поддержит. И было бы логично все-таки дождаться 21 апреля и посмотреть, готов ли он на грубые нарушения, чтобы остаться у власти. В случае его грязной победы, выборы, конечно, признавать нельзя. И отвечать всем спектром экономических и политических решений. От санкций до раздачи российских паспортов жителям Донбасса, которым с Порошенко на мир надеяться не приходится. К слову, последняя опция, по нашим данным, всерьез рассматривается в Москве.

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Давайте на чистоту. О том, что существует две разные Украины мы знали и до этих выборов. Западная с Восточной части государства всегда относились друг к другу, как космонавты к инопланетянам. Центр всегда пытался балансировать, но все равно сваливался в сторону русскоязычного Востока, который ему и культурно, и ментально ближе. (подробности)