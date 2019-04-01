Выставки, мастер-классы и открытый планетарий: Восемь тысяч человек приняли участие в фестивале в Костромской области

Культурно-просветительский фестиваль «Система Fest» шел в Костромской области целую неделю - с 23 по 30 марта. В 47 культурных, развлекательных и познавательных акциях и мероприятиях приняли участие 8137 человек.

Начался фестиваль с «Культурного выходного», который плавно перешел в «Культурную неделю». Музей истории Костромского края поставил абсолютный рекорд посещаемости: 1100 человек только в первый день. А открытый планетарий сам приходил в гости к жителям области - он побывал в Костроме, а также городах и поселках Буй, Галич, Шарья и Кадый. Добровольцы из «Школы Лиза Алерт» в игровой форме рассказали детям, что делать, если ты потерялся в торговом центре или транспорте, как вести себя в лесу и на льду, как выбрать безопасный путь домой. На Аллее культуры была показана выставка репродукций из собрания Романовского музея «Романовы. Россия. Кострома». В творческой лаборатории МТС «Дело в шляпе» дети учились делать фокусы и создавать оригами, а театр сказок удивлял их своими кукольными представлениями.

Организаторами фестиваля выступили благотворительный фонд «Система» и администрация Костромской области.

- Наш фонд считает, что важно системно подходить к решению социальных задач регионов, – говорит президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. – Формируя доступную культурную среду, мы рассчитываем создать определенный паттерн поведения, увлечь культурой, наукой, процессом получения знаний. Мы уверены, социальные инвестиции, инвестиции в людей – это лучшие вложения в будущее.

Неделей фестиваля вложение фонда не ограничилось - «Система» передала культурным учреждениям Костромской области благотворительную помощь на общую сумму 2 миллиона рублей.

Так, библиотека для детей и молодежи им. Аркадия Гайдара получила книги из коллекции Русского музея и полностью оснащенный комплекс «Планетарий Медиум». В библиотеку-центр культурно-просветительской и информационной работы инвалидов по зрению доставили радиотифлокомментатор, который будет помогать незрячим людям. Костромская областная универсальная научная библиотека получила аудиосистему. Кроме того, фонд «Система» передал Костромской мобильной библиотеке подборку главных книг о технологиях. Об этих произведениях во время фестиваля подробно рассказал литературный критик Константин Мильчин.

Кроме того, современное оборудование получили культурно-концертный центр «Ветлужский» в Шарье, дворец культуры городского округа города Буй, центр культуры и досуга «Ритм» в Галиче и детская школа искусств «Система» в Кадые.