2019-04-01T16:01:45+03:00
Звезды

Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя

Родители малыша устроили голосование на его страничке в Инстаграме
Игорь ПОЛЯКОВ
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Сашу с детства прозвали «Гном Гномычем»Сашу с детства прозвали «Гном Гномычем»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Младшему сыну Евгения Плющенко Александру в январе исполнилось шесть лет. Мальчик занимается фигурным катанием, участвует в модных показах и уже зарабатывает миллионы на рекламных контрактах.

- Зарплату выплачиваем Сашеньке игрушками, -рассказывают звездные родители малыша.

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Лыжи лыжами, а тренировки по фигурному катанию никто в Куршевеле не отменял,тем более когда тренирует Папа) , после трассы на каток
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Сашу с детства прозвали «Гном Гномычем», поскольку в забавных младенческих колпачках он напоминал симпатичного гномика. Но теперь родители малыша задумались над тем, а не пора бы страничку сына в Инстаграме переименовать, поменять привычный никнейм «Гном Гномыч» на настоящее имя ребёнка - Александр Плющенко.

- Дорогие, это фото на мою первую обложку. Мне очень шёл колпачок, который мне надели в роддоме и меня родители ласково прозвали «Гном гномычем». Три месяца назад мне исполнилось 6 лет. Как вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице или все -таки на годик ещё оставить, как мою фишку и мою узнаваемость на просторах Инстаграма? Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.

Как объяснили родители мальчика, они пока не определились с окончательным решением о смене имени Инстаграма ребёнка. Мол, пока идёт голосование на страничке малыша, есть ещё время подумать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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