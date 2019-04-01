2019-04-01T16:23:47+03:00
Экономика

Владимир Путин на Арктическом форуме встретится с главами Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции

9-10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»
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В этом году главная тема форума – «Арктика. Океан возможностей». Предполагается обмен мнениями по широкому кругу вопросов комплексного развития арктических территорий, включая рациональное использование природных ресурсов, экологическую безопасность, транспортное обеспечение, защиту интересов коренных народов Севера, а также другие аспекты устойчивого роста в Арктическом регионе.

9 апреля президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Форума, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Модератором пленарного заседания выступит старший исполнительный редактор «Bloomberg» по глобальному бизнесу и финансам Джон Фраэр.

Запланированы встречи Владимира Путина с прибывающими на форум президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. На встрече главы стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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