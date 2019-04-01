2019-04-01T17:39:18+03:00
Общество

Полетам в Норвегию — полвека: Аэрофлот отмечает 50-летие открытия рейсов в Осло

Каждый год авиакомпания перевозит по этому маршруту 130 тысяч пассажиров
Ксения БОГДАНОВА
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Ровно 50 лет назад Аэрофлот начал выполнять регулярные полеты в Осло: первый рейс в столицу Норвегии отправился из Москвы 1 апреля 1969 года. Самолет Ту-134 летал тогда по маршруту Москва — Стокгольм — Осло. С тех пор эта воздушная линия остается одной из самых важных в маршрутной сети авиакомпании. Каждый год из Москвы в Осло и обратно авиакомпания перевозит около 130 тысяч пассажиров.

Сегодня, спустя полвека, столицы России и Норвегии связывают два ежедневных рейса Аэрофлота. Каждый день по маршруту Москва-Осло-Москва летают современные комфортабельные лайнеры Airbus A320 и Boeing 737.

Осло — один из самых зеленых и красивых городов мира, который пользуется большой популярностью у туристов. В одной только норвежской столице разместились сразу несколько крупных парков, которые занимают три четверти территории города. Осло расположился на живописных холмах в окружении красивейших фьордов, и это отличная стартовая точка для начала большого путешествия по Норвегии и Скандинавии.

Норвежцы со своей стороны считают Аэрофлот одной из самых комфортных авиакомпаний, обслуживающей пассажиров на высоком уровне в соответствии с международными стандартами. Авиакомпания предлагает своим клиентам глобальную сеть маршрутов с удобными стыковками и транзитными линиями, связывающими между собой любые точки планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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