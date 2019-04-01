2019-04-01T17:56:56+03:00
Спорт

Сыновья Шумахера и Зидана продолжают дела отцов. Пока получается не очень

Как складывается карьера наследников звезд мирового спорта
Константин ИВАНОВ
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Люка Зидан.Люка Зидан.Фото: REUTERS
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Сразу два сына легендарных спортсменов показали себя на высшем уровне. Люка Зидан встал в ворота основного состава «Реала», а Мик Шумахер уселся за руль болида «Формулы-2». Оба дебюта вышли так себе, но все равно теперь есть официальный повод говорить, что династии состоялись.

Как только журналистам раздали стартовые протоколы матча «Реал» - «Уэска», они тут же осуждающе загудели. Место в воротах главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан отдал одному из четырех своих детей, и это решение вряд ли можно было назвать обдуманным. Да, «Уэска» - худший клуб испанского чемпионата. Но и Лука Зидан, честно говоря, так себе вратарь. Он регулярно ошибается в матчах за младушку команду «Реала» - «Кастилью», и в интернете полно нарезок, как мяч просачивается сквозь руки Зидана. А в матче с «Уэской» он пропустил уже на 3-й минуте. И вообще статистика у сына Зидана в этом матче не очень - три удара, два гола. Хорошо еще, что у Мадрида есть Карим Бензема - его гол на 89-й минуте все-таки принес хозяевам победу - 3:2.

На Зидана-старшего тут же вылилось цунами критики. А мнение большинства выразил Бернд Шустер, экс-игрок и тренер «Реала»: «Мне не нравятся эти родственные штучки. Плохо, когда отец тренирует собственного ребенка». Так что вряд ли Зидан-младший скоро вновь появится в воротах Королевского клуба.

А вот отпрыска другого именитого рода с нетрепнием ждут в Королевских гонках. Мика Шумахера уже позвали на тесты «Феррари» во время Гран-при Бахрейна, но у него в этой стране было более важное дело - он дебютировал в «Формуле-2». И тоже получилось так себе. Перед стартом гоночной серии Шумахер-младший считался его фаворитом. Но в первой гонке приехал 8-м, во второй - 6-м, и сейчас занимает в общем зачете все то же восьмое место.

Мик Шумахер. Фото: REUTERS

Мик Шумахер.Фото: REUTERS

Но про сына 7-кратного чемпиона мира говорят, что он все равно очень талантливый, просто еще очень молодой - ему несколько дней назад исполнилось 20 лет. И, конечно, все это время автомир следит Миком, надеясь, что когда-нибудь он сможет гонять хотя бы в половину так хорошо, как его отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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