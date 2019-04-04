Бесплодие не приговор

Раньше такой вердикт был поводом для паники и воспринимался как приговор, однако сейчас новейшие технологии могут помочь в самых безвыходных ситуациях.

Прежде чем подробнее поговорить о том, какие методы применяются в современных центрах репродукции для преодоления бесплодия, давайте выясним, почему снижается способность к зачатию.

Причины снижения фертильности

Иногда бесплодие связано с нарушениями функций женской репродуктивной системы, иногда – мужской. А в некоторых случаях диагностируют сочетанный фактор.

Среди причин женского бесплодия выделяют такие, как:

• маточные патологии. Это и врожденные аномалии развития органа (например, его отсутствие или деформация), и приобретенные патологии (полипы эндометрия, миомы или спаечная болезнь);

• непроходимость фаллопиевых труб (трубный фактор), нарушение их функции (перитонеальный фактор) и сочетание этих нарушений, которое диагностируется достаточно часто;

• эндометриоз – гинекологическое заболевание, которое развивается из-за того, что клетки слизистой оболочки матки распространяются за пределами ее полости (например, в трубах или яичниках), образуя патологические очаги;

• выработка в женском организме антител к сперматозоидам (АСАТ), которые не дают мужским половым клеткам преодолеть цервикальный канал шейки матки и встретиться с яйцеклеткой;

• отсутствие овуляции в менструальном цикле. Если яйцеклетка не созревает и не выходит из яичника, зачатие произойти не может.

Снижение репродуктивной функции у мужчин связано с тем, что:

• сперматозоиды не вырабатываются. В этом случае диагностируют секреторную форму бесплодия;

• сперматозоиды не могут передвигаться по семявыносящим протокам из-за нарушения их проходимости, и тогда диагностируют обтурационное бесплодие;

• образуются антитела (АСАТ) к собственным половым клеткам.

Порой обнаружить причины снижения фертильности не удается. В таких случаях ставят диагноз «идиопатическое бесплодие».

Как преодолеть бесплодие

Далеко не всегда для восстановления репродуктивной функции требуется применение высокотехнологичных методов. Например, если у женщины отсутствует овуляция, нередко помогает гормональная терапия, благодаря которой менструальный цикл нормализуется. А бывали случаи, когда беременность наступала после снижения веса женщины. Важно не откладывать визит к гинекологу-репродуктологу, который назначит обследование и рекомендует наиболее эффективное в вашем случае лечение.

Оперативное вмешательство может помочь при наличии внутриматочной перегородки у женщин или варикоцеле у мужчин.

В более сложных случаях на помощь приходят методы вспомогательной репродукции.

• Внутриматочная инсеминация

ВМИ можно назвать самым естественным из методов искусственного оплодотворения. В данном случае оплодотворение происходит в организме женщины, а врачи только доставляют сперму к полости матки. Инсеминация эффективна, если сперматозоиды не в состоянии преодолеть цервикальный канал из-за особенностей шеечной слизи.

• ЭКО

В ходе экстракорпорального оплодотворения яйцеклетка оплодотворяется в лабораторных условиях. Этот метод применяют во многих случаях (если в основе снижения фертильности лежит трубно-перитонеальный фактор, причины бесплодия выяснить не удалось и др.).

В практику постоянно внедряются новые технологии, благодаря которым расширяется перечень показаний и улучшаются результаты программы экстракорпорального оплодотворения. Например, в центре репродукции и генетики Нова Клиник проводят ЭКО с персонифицированной стимуляцией яичников. Используя новейшие разработки в области генетики, врачи разрабатывают индивидуальную схему индукции для каждой пациентки, основываясь на объективных данных, а не только на собственном опыте.

Преимплантационное тестирование эмбрионов еще до переноса в полость матки позволяет отобрать только те, у которых нет генетических патологий и хромосомных аномалий.

• ИКСИ

Этот метод применяют при лечении сложных случаев бесплодия у мужчин. Он предполагает предварительный отбор сперматозоидов, который основывается не только на визуальной оценке эмбриолога, но и на данных, полученных в результате использования таких технологий, как ПИКСИ или ИМСИ. Затем каждую мужскую половую гамету помещают внутрь ооцита с помощью микроиглы. Если в эякуляте сперматозоиды отсутствуют, их можно получить хирургическим путем из яичка или его придатка.

• ЭКО с донорскими половыми клетками

Если собственные половые клетки мужчины и женщины использовать для оплодотворения не получается по причине их полного отсутствия или очень плохого качества, добиться рождения ребенка все же можно. В таких случаях рекомендуют ЭКО с донорскими ооцитами или спермой.

• Суррогатное материнство

Еще несколько десятилетий назад у женщин, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, не было ни единого шанса на рождение собственного ребенка. Сейчас стать мамами могут даже пациентки, у которых отсутствует матка или имеются различные тяжелые заболевания (допустим, сердечно-сосудистая недостаточность).

Суррогатное материнство – это процедура, включающая в себя не только медицинские, но и юридические аспекты. Сначала врачи проводят ЭКО, в ходе которого оплодотворяют яйцеклетки пациентки спермой ее партнера или донора, а потом переносят эмбрионы в полость матки суррогатной матери. Она вынашивает малыша, а после рождения передает его генетическим родителям.

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